Валентин Ганев и Теодора Духовникова в постановката "Физика на тъгата"

В Народния театър "Иван Вазов" започнаха репетициите на "Физика на тъгата" от Георги Господинов под режисурата на Йерней Лоренци. С постановката за първи път на сцената ще се срещнат творческият свят на българския писател и характерният театрален език на словенския режисьор. Премиерата ще бъде в началото на октомври.

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Повече за театралната версия на "Физика на тъгата"

В своята режисьорска концепция Лоренци вижда спектакъла като своеобразен лабиринт, изграден от истории, образи, звуци, спомени и човешки присъствия. "Нима всички ние не сме минотаври? Всеки от нас е прикован към собствения си кръст на тъгата и самотата, скрит в собственото си подземие, където неуморно разравя миналото и мечтае за бъдещето", казва той.

В спектакъла участват Валентин Ганев, Веселин Мезеклиев, Теодора Духовникова, Христо Петков, Константин Еленков, Параскева Джукелова, Радена Вълканова, Василена Винченцо, Дарина Радева, Албена Ставрева, Александър Тонев, Анета Иванова, Стелиан Радев и Димитър Николов.

Романът "Физика на тъгата", преведен на десетки езици и отличен с престижни международни награди, е сред най-значимите произведения на съвременната българска и европейска литература, а през 2023 г. Георги Господинов стана първият български писател, носител на Международната награда "Букър" за романа "Времеубежище". "Физика на тъгата" е книга за паметта и времето, за лабиринтите на личната и колективната история, за самотата, съпричастността и способността ни да преживяваме света през съдбата на другия.

Драматизацията е на хърватския драматург Дино Пешут, сценографията – на Бранко Хойник, костюмите – на Белинда Радулович, а музиката е на Жига Хрен, който е и асистент на режисьора. Драматург на постановката е Мирослава Тодорова.

Премиерата на "Физика на тъгата" ще бъде в началото на октомври на Голяма сцена на Народния театър "Иван Вазов".