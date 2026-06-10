Коста Каракашян завършва юбилейния пети сезон на Karakashyan & Artists с наградени спектакли и международни участия

След поредица от международни награди и представяния пред водещи професионалисти в сферата на съвременния танц, танцовата трупа Karakashyan & Artists завършва юбилейния си пети сезон с три специални представления в София през юни.

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На 16 и 17 юни в културно пространство Бобина публиката ще има възможност да гледа в една вечер двата камерни спектакъла "Silent Technicians" и "В нейния глас" – продукции, които през 2025 г. донесоха пет отличия от международния фестивал Art Trema Fest в Рума, Сърбия, включително наградите за най-добра режисура за Коста Каракашян, най-добра женска роля за Емилия Тончева и Марчела-Василена Мърчант, както и отличие за социална ангажираност в изкуството.

"Silent Technicians", създаден в колаборация със словенския поет Сергей Харламов по време на фестивала Leap Off Page на фондация "Елизабет Костова", среща зрителите с невидимите фигури зад театралната магия. В изпълнение на Емилия Тончева спектакълът преминава през серия от персонажи - техник, актриса, пияница и конферансие, разкривайки света зад кулисите на театралното изкуство чрез потапящо преживяване, което комбинира движение, музика и литература. След успешно представяне в Кайро на фестивала Breaking Walls през април с подкепата на Столична община, софийската публика ще има възможността да го гледа за първи път.

Фотограф: Борис Урумов

"В нейния глас", вдъхновен от пиесата "Човешкият глас" на Жан Кокто, проследява емоционалния разпад на една жена в края на любовна връзка. Представленията през юни ще отбележат и дебюта на Нона Николова в трупата Karakashyan & Artists, която поема ролята в нов прочит на спектакъла, изследващ самотата, копнежа и невъзможността да задържим любовта.

Финалът на сезона ще бъде поставен на 25 юни в Регионален център за съвременни изкуства Топлоцентрала с последното за сезона представление на имърсив спектакъла INSERT COIN / PLAYER ONE, който през последните месеци се утвърди като едно от най-разпознаваемите заглавия на трупата на международната сцена. След участия в престижния балкански шоукейс Moving Balkans и фестивалите Mittelyoung в Италия и Plate-forme AWA в Люксембург, продукцията се завръща в София за своята единствена дата до есента преди отново да продължи международното си турне.

Фотограф: Борис Урумов

Създаден в ко-продукция с One Dance Festival, INSERT COIN / PLAYER ONE превръща публиката в активен участник в свят, вдъхновен от видеоигрите и дигиталната култура. Зрителите общуват директно с четири живи аватара, чиито съдби зависят от изборите на присъстващите. Спектакълът изследва темите за насилието, пристрастяването към онлайн съдържание и начина, по който дигиталните платформи моделират поведението ни.

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"Този сезон беше изключително важен за нас. Видяхме как спектаклите ни намират публика не само в България, но и на международната сцена. Най-ценният успех остава възможността да създаваме преживявания, които говорят на модерен език и карат хората да се чувстват по-близо до танцовото и театрално изкуство", споделя артистичният директор Коста Каракашян.

Сезонът на Karakashyan & Artists се реализира с подкрепата на Министерство на културата и програма "Мобилност" на Столична община и затвърждава развитието на трупата като една от водещите компании за съвременен танц и имърсив пърформанс в България, съчетаваща международно присъствие с активно развитие на местната сцена.

Информация и билети: https://karakashyanandartists.com/calendar/