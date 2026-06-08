Започнаха репетициите на "Свръхпредел" от Били Колинс в Народния театър

Актрисата Мартина Пенева започна репетиции на нов спектакъл в Народен театър "Иван Вазов". На Сцена "Апостол Карамитев" тя ще се изиграе трите персонажа в "Свръхпредел" от британската драматуржка Били Колинс – текст, който поставя под лупа консуматорството и неговото отражение върху съвременния човек. Постановката е под режисурата на Надя Панчева, а премиерата е планирана за началото на новия театрален сезон.

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"Свръхпредел" ("Peak Stuff") е сред най-новите пиеси на Били Колинс, поставена за първи път през февруари 2024 г. в Манчестър. С характерно чувство за хумор и социална проницателност авторката изследва връзката между потреблението, личната идентичност и усещането за смисъл в свят, доминиран от непрекъснатото натрупване на вещи, желания и очаквания.

Фотограф: Петко Мавродиев

Преводът на пиесата е на Радослав Петкашев, който е и автор на идейното предложение. Творческият екип включва сценографа и костюмограф Илина Грозева, хореографа Емилия Тончева и композитора Александър Даниел, който ще изпълнява музиката на живо. Драматург на постановката е Анелия Янева, а втори асистент-режисьор – Ренета Икономова.

Програма "Апостол Карамитев"

Спектакълът е част от второто издание на Програма "Апостол Карамитев" на Народния театър. Проектът на Радослав Петкашев беше сред трите избрани предложения във втората Отворена покана за артистични идеи на театъра, заедно с проектите на Деян Георгиев и Марий Росен. По програмата вече бяха реализирани два спектакъла, а нейната основна цел е да създава условия за среща между различни артистични форми, естетики и творчески практики.

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