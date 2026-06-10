Култовият филм "Дами канят" става театрален хит на лятото със звездно национално турне

"Дами канят" - една от най-обичаните български истории, за първи път излиза на живо в летните театри в цялата страна. Новата мащабна продукция на Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград е най-очакваното сценично събитие на 2026 г., а билетите вече са в продажба!

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Кой не помни чара на Яким, танците, плажа и онези тънки, болезнено точни житейски истини, поднесени с фин хумор? Репликите, които поколения българи знаят наизуст и са част от личната история на всеки от нас, излизат от екрана, за да завладеят големите открити сцени на България. Сега, десетилетия по-късно, легендарният филм "Дами канят" получава своя първи, мащабен театрален живот под шапката на Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград. Спектакълът събужда най-красивата носталгия по едно време на истински емоции, пренасяйки магията на големия екран на живо пред публиката. Това не е просто поредната премиера, а истинско обяснение в любов към златната ера на българското кино.

Фотограф: Иван Дончев

Летните театри в страната ще се превърнат в машина на времето, която ще ни върне към духа на една епоха, която всички пазим в сърцата си, но с нова, експлозивна театрална енергия. Продукцията събира на едно място феноменален актьорски състав за едно незабравимо лятно приключение под звездите.

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В ролята на обаятелния автомобилен инструктор, изигран навремето от неповторимия Стефан Данаилов, сега влиза Калин Врачански. На сцената той ще трябва да се справи с ураган от женска енергия, хумор и болезнено точни абсурди на любовта. Режисурата е поверена на мъжкото око на Асен Блатечки (който също участва в спектакъла), а брилянтната сценична адаптация е дело на майсторите на съвременния текст Ваня Щерева и Димитър Калбуров. Сценографията е дело на Николай Николов, а костюмите - на Ванина Цандева.

Фотограф: Иван Дончев

"Стефан Данаилов беше мой учител и аз с много любов някак подходих към този текст. Освен това ние го направихме доста по-съвременно, така че мисля, че хората ще го харесат много. На премиерата в София присъстваха и двама от създателите на филма, които казаха много добри думи. Те също не видяха имитация, клише или нещо подобно. Останаха много доволни, така че и аз съм доволен.", споделя Асен Блатечки.

"Това не е просто пиеса, това е среща с епоха, пречупена през модерния жив театър. Публиката ще се смее, ще си спомня и ще преживее нещо наистина голямо", споделят от екипа.

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Звездите, които ще разтърсят летните театри, са: Калин Врачански, Асен Блатечки, Милена Маркова - Маца, Пламен Манасиев, Валентина Каролева, Жанет Керанова, Константина Георгиева, Лили Сучева, Лора Христова, Мариана Бонева, Пепа Манева, Теодор Куков и Александър Митев.

ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНОТО ТУРНЕ 2026

Източник: DizzArt

Интересът към градовете вече е огромен, а местата в летните театри са ограничени. Ето къде и кога "Дами канят" ще спре за среща с публиката:

• 24 ЮНИ – ПЛЕВЕН | Летен театър

• 25 ЮНИ – ДОБРИЧ | Летен театър

• 26 ЮНИ – ШУМЕН | Летен театър (Фестивал "Тодор Колев")

• 2 ЮЛИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Летен театър

• 3 ЮЛИ – РУСЕ | Летен театър

• 4 ЮЛИ – ВАРНА | Летен театър

• 6 ЮЛИ – БУРГАС | Летен театър

• 7 ЮЛИ – СТАРА ЗАГОРА | Летен театър

• 18 ЮЛИ – СВЕТИ ВЛАС | Амфитеатър „Арена“

• 19 ЮЛИ – СОЗОПОЛ | Амфитеатър „Аполония“

• 16 СЕПТЕМВРИ – ПЛОВДИВ | Античен театър

Не пропускайте събитието, за което ще се говори дълго. Билетите за всички дати от турнето вече са достъпни онлайн тук: https://www.kupibileti.bg/bg/category/184

"Когато говориш с мен, ще мълчиш!" - е, този път в летните театри ще се чува само силен смях и бурни аплодисменти. Проверете датите и резервирайте своите места навреме!