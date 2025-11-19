Войната в Украйна:

Десетото издание на Hub by Yettel посрещна новия випуск стажанти

19 ноември 2025, 15:30 часа 538 прочитания 0 коментара
Осем млади таланти се присъединиха към десетото юбилейно издание на стажантската програма Hub by Yettel. Те бяха избрани сред над 1100 кандидатури и тристепенен процес на подбор.

Новият випуск включва участници, завършили в България, Германия, Нидерландия и Ирландия. През следващата една година те ще трупат опит в различни направления – от изкуствен интелект и IT операции през дигитален маркетинг и клиентско преживяване до вътрешен одит и анализ на данни. Програмата и тази година обединява млади хора с различен опит и интереси, готови да приложат знанията си в реална бизнес среда.

Сред новите стажанти се откроява силно женско присъствие в технологичните направления. Две от трите отворени позиции в тези екипи ще се заемат от дами, което е в синхрон с усилията на телекома да насърчава младите момичета към роли в областта на иновациите и дигиталното развитие. Именно технологичните позиции в сферата на изкуствения интелект, IT операциите и големите бази данни предизвикаха и най-голям интерес у кандидатите.

Като част от Hub by Yettel участниците преминават през цялостен процес по обучение и работят по реални бизнес проекти. Всеки стажант има свой ментор, който го напътства и подкрепя. Участниците получават месечно възнаграждение и пълния пакет придобивки, с които разполагат и служителите на телекома.

Сред предимствата на програмата е, че продължава 12 месеца, което я отличава от повечето стажантски инициативи. В рамките на година участниците навлизат в дълбочина в бизнес процесите, развиват пълноценни умения за работа и увеличават шансовете си да останат в компанията на постоянна позиция.

От старта си през 2016 г. Hub by Yettel е посрещнала близо 100 участници. През годините програмата се утвърждава като една от ключовите инициативи, с които компанията подкрепя младите хора в първите им стъпки в кариерата.

 

 

