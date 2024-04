Изпълнете пролетните празници със забавление с любимите си сериали

С пролетните празници се появява възможност да се освободим от рутината и да се потопим в преживявания, които да ни накарат да се отпуснем и да си починем качествено. Това е време да се порадваме на разцъфващата красота на природата и да се насладим на моменти на релаксация с любимите хора. Независимо дали търсим уединени приключения или ценно време за семейството, пролетните празници предлагат идеалното време за почивка и възстановяване на силите.

Едно от най-приятните занимания за хората, които обичат да прекарват свободното си време в уюта на дома си, е гледането на сериали. Почивните дни около Великден са перфектен момент за това, защото разполагаме с достатъчно време да се пренесем в света на любимите герои от екрана.

Сега, с новите фиксирани ТВ планове от А1 това е още по-лесно и удобно. За първи път в страната клиентите могат да управляват своите допълнителни дигитални услуги към фиксираните ТВ планове. Плановете са в три разновидности (A1 100+, 200+ и 200 MAX) и предоставят богато разнообразие от до 200+ канала, включително до 70 в HD качество. Най-хубавото е, че абонатите на А1 могат да променят селекцията от дигитални и стрийминг услуги според желанията си веднъж месечно през приложението Моят А1. Сред възможностите, с които клиентите на новите ТВ планове на А1 разполагат, са стрийминг платформите Netflix и, ТВ каналите на HBO и Cinemax чрез достъп до HBO MAX, както и спортните MAX Sport и Diema Xtra.

Потребителите избрали иновативните гъвкави ТВ планове на А1 могат да използват предпочитаните услуги без допълнително заплащане като част от месечния си абонамент.

Но какво да гледаме? Периодът е подходящ да видим отново едни от любимите си комедийни сериали, да се отпуснем от напрежението и да се посмеем сами или в компанията на близки хора.

„The Last of Us: Последните оцелели“

Популярният сериал е базиран на известната едноименна видеоигра и се превръща в хит сред млади и стари. Историята разказва за апокалиптичното бъдеще, в което човешката цивилизация е на ръба на унищожение, заради глобална пандемия от странен вирус. За да спаси света, Джоел Милър, смел ветеран, поема на рисковано пътешествие с 14-годишната Ели, която притежава имунитет срещу вируса и може да се окаже единствената надежда за хората. Сериалът е изпълнен със стряскащи моменти и вдигащи адреналина битки, а всеки фен на този тип емоции може да го гледа по HBO MAX.

„Просто ей така...“

„Просто ей така…“ е продължение на световноизвестните серии „Сексът и градът“. В него обаче, групичката от приятелки се озовава в своите 50 години, когато всичко е различно. И така докато споделят своите най-съкровени мисли, тайни и преживявания, трите приятелки Кара (Сара Джесика Паркът), Миранда (Синтия Никсън) и Шарлот (Кристин Дейвис) ни карат да съпреживеем техните емоции и да разберем новите истории в животите им. Сериалът е част от богатото портфолио на HBO MAX и благодарение на новите ТВ планове от А1, ако включите HBO MAX към избираемите си услуги, може да бъде гледан по всяко време от устройство по избор.

„Доброто място“ (The Good Place)

Ако се чудите какъв може да бъде животът в Рая, задължително изгледайте „Доброто място“. Четирите сезона проследяват „пътуването“ на четирима напълно непознати до този момент хора, които обаче трябва да се справят заедно с живота.. след живота. Сериалът е изпълнен със смешни моменти и интересни обрати и може да бъде изгледан в Netflix.

Благодарение на А1, сега потребителите могат да управляват фиксираните планове по-лесно от всякога и да ги променят според предпочитанията си. Новият подход на А1 е в унисон със световната тенденция потребителите да получават достъп на едно място до цялото съдържание и да го гледат на устройство по избор, когато пожелаят.