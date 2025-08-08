Среща на идеи и вдъхновение: Стажантите на Vivacom в разговор с Главния изпълнителен директор Асен Великов

За трета поредна година се проведе среща между участниците в Лятната стажантска програма и главния изпълнителен директор на Vivacom. Събитието е ключов акцент в програмата и тази година премина под мотото „Смели крачки по пътя на успеха!“ и отново се утвърди като платформа за вдъхновяващ диалог между поколенията.

Тази година срещата премина под формата на нов интерактивен формат, който насърчи участниците да мислят креативно и да се включат активно в дискусията. Чрез игрови подход и визуални елементи стажантите представиха себе си и формулираха въпросите си по личен и вдъхновен начин – свързан със собствения им опит, амбиции и възприятие за технологиите и професионалното израстване. Темите, които ги вълнуваха най-силно, бяха свързани с кариерното развитие, иновациите, инфраструктурата и бъдещето на телекомуникациите.

„Стажантската програма е ценна възможност за учене в реална бизнес среда с подкрепата на експерти от телекомуникационния сектор. В дискусията с младите хора срещнах енергия, откритост, креативност и желание за развитие. Стремежът към знание, търсенето на решения и устойчивостта в постигането на цели са само част от качествата, които младите колеги могат да доразвият по време на стажа си във Vivacom. Пожелавам на стажантите да запазят този ентусиазъм и да бъдат уверени по пътя на своя личен и кариерен успех“, сподели Асен Великов, Главен изпълнителен директор на Vivacom.

Лятната стажантска програма на Vivacom не просто дава възможност за стаж – компанията изгражда общност, в която младите хора се чувстват ценени, насърчавани и свободни да растат.

„От самото начало Лятната стажантската програма е замислена и се доказва и сега като среда, в която студентите да се чувстват свободни да изследват интересите си, да учат и да мечтаят смело. За нас е важно те да открият във Vivacom място, където могат да растат като професионалисти и личности. Фактът, че над половината от нашите стажанти продължават професионалния си път в компанията, е най-яркото доказателство за това“, допълни Малина Чавдарова, директор „Човешки ресурси“ във Vivacom.

Обратната връзка от участниците и тази година беше изключително позитивна - те оцениха високо откритостта на ръководството, ангажираността към тяхното развитие и културата на свободна комуникация. За мнозина от тях именно тази среща се откроява като най-значимия и вдъхновяващ момент от стажа - възможност да бъдат чути и насърчени от лидера на компанията.