Нова образователна игра под формата на криминално разследване учи младежите как да се пазят в интернет

Digital Scouts, образователната платформа на Yettel за безопасен интернет, представя втория етап от своята обновена концепция - интерактивна игра за тийнейджъри над 14 години. Новият формат използва популярния сред младата аудитория жанр криминално разследване, за да предаде ключови знания за онлайн защита по ангажиращ и запомнящ се начин.

Играта е достъпна на digitalscouts.bg през десктоп и мобилни устройства. Участниците влизат в ролята на дигитални детективи, които трябва да разгадаят случая на Ванеса – ученичка, чийто телефон е бил хакнат, а лични снимки са изтекли онлайн. Получавайки достъп до нейното устройство, играчите събират улики и постепенно разкриват как момичето е станало жертва на онлайн атака. Историята разкрива реални сценарии от дигиталния свят – от слаби пароли и съмнителни линкове до злоупотреба с лични данни и кибертормоз.

Играта е разработена в партньорство с Центъра за безопасен интернет и екипа на „Криминално разследване“, който стои зад едни от най-успешните български хибридни игри (комбинация от настолни елементи и онлайн платформа) в жанровете мистерии и загадки.

Форматът на криминално разследване е особено ефективен за обучение по дигитална безопасност, защото превръща пасивното получаване на информация в активно – участниците сами откриват причинно-следствените връзки, което прави знанията по-трайни и запомнящи се. Освен това мистерията в разследването подсилва емоционалната им ангажираност към историята. Проследявайки как дребни пропуски могат да доведат до по-сериозни проблеми, младежите разбират логиката зад правилата за безопасност и по този начин усвояват практически знания, без да се налага да преживеят лично последствията от небрежно или рисковано поведение в интернет.

Онлайн играта за младежите е част от обновения формат на Digital Scouts кампанията на Yettel. Тя допълва вече стартиралата инициатива за малките интернет потребители до 14 години, където те решават интерактивни задачи, свързани със създаване на силни пароли, споделяне на лична информация в мрежата и противодействие на различни онлайн заплахи. Така платформата вече дава възможност на деца и тийнейджъри от различни възрасти да изграждат навици за безопасно поведение в интернет, докато се забавляват.

Участниците, завършили успешно една от двете игри, могат да се включат в томбола с изненади всеки месец, а големите награди са iPhone 16 и геймърски комплекти, съдържащи мишка, клавиатура и слушалки.

Всички новости около инициативата Digital Scouts, включително ексклузивно съдържание от звездните посланици на кампанията – Стан (Станислав Койчев), Стефи (Стефани Петкова) и Алексчето (Александрина Парушева), са достъпни в броудкаст канала Digital Scouts Squad.

Кампанията Digital Scouts е ключов елемент от дългосрочната стратегия на Yettel за повишаване на дигиталната грамотност и безопасност сред младите хора в България. Тя използва метода на геймификацията и учене чрез преживяване, за да предаде важни послания за защита в мрежата. Освен това служи и като ключов инструмент за постигането на ежегодния ангажимент на телекома – да информира и обучи 40 000 деца за безопасното ползване на интернет. За 2024 г. операторът не само постига тази цел, но успява да ангажира над 58 000 подрастващи по темата.