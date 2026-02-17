Мобилната мрежа на Yettel – девет пъти най-добра

Мобилната мрежа на Yettel оглави класацията „Best in Test“ на независимата организация umlaut в България за девети пореден път, постигайки 922 точки от възможни 1000 – най-добър общ резултат сред трите български телекома за 2025 г.

Деветият сертификат Best in Test поставя мрежата на Yettel на първо място в страната и в три от ключовите подкатегории – „Надеждност“ (584 точки от 600), „Времезакъснение“ (195 точки от 200) и „Широколентово покритие“ (348 точки от 400). На езика на потребителя това означава сигурна свързаност, бърз пренос на данни и повече време на най-високата налична технология.

Изследването на umlaut в България е проведено в периода 14 юли – 28 декември 2025 г. и стъпва на огромен масив от данни: над 12 000 независими крайни потребители и близо 120 млн. измервания. Сертификацията е базирана на потребителското изживяване, като в оценката се включват данни от крайни клиенти – реални потребители на телеком услуги и на трите оператора в България – подход, който е допълнителна гаранция за обективност.

Тестовете на мобилни мрежи се провеждат в над 120 държави в света, като характерното за методологията на umlaut е, че всяка година тя се променя спрямо развитието на технологиите и нарастващите потребителски очаквания. Това означава, че критериите стават все по-предизвикателни за организациите – ясен атестат за качеството на мрежата на Yettel, която 9 поредни пъти успява да заслужи първото място в България.

Паралелно с по-строгите изисквания расте и реалното натоварване върху мрежата. Само за периода 2020-2025 потреблението на данни в мрежата на Yettel се е увеличило осем пъти, а от старта на 5G мрежата на компанията през 2021 г. до момента обемът на пренесените през нея данни е нараснал над 170 пъти.

Промяната е осезаема и на ниво индивидуален потребител: докато през 2020 г. средният месечен трафик на мобилен абонат е бил 3 GB, през 2025 г. той достига 21 GB – седемкратно увеличение. В последните две години силно нараства и гледането на кратко видео съдържание: потреблението на TikTok скача двойно, а на YouTube – с около 25%.

„Best in Test е сред най-разпознаваемите независими изследвания, които измерват показателите на мрежата така, както хората я използват – в реални ситуации, при постоянно растящо натоварване. Днес мобилната мрежа стои зад голяма част от нещата, които правим – от качване на видеа и проверка на новини до навигация в реално време, онлайн пазаруване и съобщения. И ако за мнозина тя е просто даденост, за нашия екип тя е ежедневна отговорност – да поддържаме качеството високо, дори когато трафикът расте с темпове, които допреди няколко години изглеждаха немислими“, коментира Спас Велинов, главен директор „Технологии“ в Yettel.

Днес мобилната мрежа е не просто съвкупност от базови станции, а средство за работа, обучение и забавление. Ето защо Yettel продължава целенасочено да инвестира в нейното развитие и модернизиране – в инфраструктура, планиране и капацитет. Само през изминалата година компанията е изградила близо 100 изцяло нови базови станции и е разширила капацитета на над 1000 от вече съществуващите.