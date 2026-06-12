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Facebook и Instagram се сринаха за милиони потребители по света

12 юни 2026, 17:15 часа 1542 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Facebook и Instagram се сринаха за милиони потребители по света

Изглежда, че Facebook и няколко други платформи, собственост на Meta, са претърпели срив в световен мащаб - милиони потребители не могат да влязат в профилите си. По-рано днес (12 юни), малко след 14:30 ч., уебсайтове като Downdetector започнаха да отчитат рязко увеличение на броя на потребителите, които съобщават за грешки при опит да влязат в приложенията за социални медии Facebook, Messenger и Instagram чрез уебсайта или мобилната апликация.

Проблемите се засилиха в късния следобед - при някои акаунти Facebook и другите платформи изобщо не зареждат.

Междувременно потребителите забелязаха проблеми и при достъпа до Instagram, както и до десктоп версията на WhatsApp.

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Съобщава се и за проблеми в X - бившия Twitter, който не е собственост на Meta.

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Снимка: iStock

Според downforeveryoneorjustme проблемът е в световен мащаб, като потребители от Филипините, Канада, САЩ, Австралия и Индия съобщават за проблеми при опит да влязат в профилите си.

"Неочаквана грешка"

Facebook претърпя широкомащабно прекъсване, засягащо основната му платформа, приложението и уебсайта. Смущенията засегнаха и Facebook Messenger, като го направиха недостъпен за потребителите. Те автоматично бяха отписани от профилите си по време на прекъсването. Опитите за повторно влизане бяха посрещнати със съобщение за грешка, гласящо, че „е възникнала неочаквана грешка“.

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От Meta все още не са коментирали.

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Facebook социални мрежи Instagram срив Facebook Messenger Meta Messenger
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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