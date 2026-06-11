Експерти: Не давайте смартфони на деца под 13 години

Шведската агенция за обществено здраве съобщи, че препоръчва на родителите да не дават на децата си собствени смартфони преди навършване на 13-годишна възраст, като посочи редица рискове, свързани с използването им. Агенцията за обществено здраве на Швеция заяви, че целта на новата препоръка е „преди всичко да се намали рискът децата да бъдат изложени на вредно съдържание, да развият проблеми със съня или да придобият навици на употреба, наподобяващи зависимост“.

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Агенцията посочи, че макар интервютата с деца да показват, че те ценят възможността да поддържат връзка със семейството и приятелите си чрез телефона, потенциалните рискове надвишават ползите, предаде АФП. „Употребата е свързана с разсейване, социален натиск и излагане на вредно съдържание и вредни контакти“, каза агенцията, като отбеляза, че проучванията показват също, че тя е свързана с „по-лош сън“.

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Ако родителите искат децата им да имат телефон, агенцията препоръча вместо това да им дадат „обикновен телефон“ без достъп до интернет. „Надяваме се, че препоръката ще послужи като подкрепа в ежедневието“, заяви Оливия Уигзел, директор на агенцията, като обясни, че тя е в съответствие с тези на скандинавските съседи на Швеция – Дания и Финландия.

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Здравната агенция е натоварена със задачата да проучи използването на екрани и тяхното въздействие върху децата. През юни тя призова родителите да оставят телефоните си настрана, когато прекарват време с децата си. През януари шведското правителство обяви, че ще забрани смартфоните в училищата за деца до девети клас, което означава деца на възраст до 15-16 години.