Без техници и чакане за инсталация: телевизия за минути с EON APP

Днешните потребители очакват всичко да се случва веднага – от достъпа до информация до любимото съдържание. Телевизията не прави изключение. Все повече хора търсят решение, което могат да активират сами, без посещение на техник, без избор на „удобен ден“ за инсталация и без чакане с дни, за да започнат да гледат любимите си филми, сериали и спортни събития. Именно това стои зад EON - най-добрата ТВ и стрийминг платформа на Vivacom[1] и EON APP приложението.

С EON APP телевизионното изживяване започва само с няколко клика. Достатъчни са смарт телевизор, интернет връзка и приложение, което се инсталира лесно и бързо, без нужда от приемник или допълнителни кабели. Така потребителите могат сами да активират услугата и да започнат да гледат съдържание буквално за минути.

Сега пътят към това модерно изживяване е и по-изгоден: до 30 юни потребителите могат да активират EON през приложение с до 5 € по-ниска месечна такса спрямо стандартния пакет с приемник, спестявайки до 120 € | 234.70 лв. за целия период на договора. С EON APP Vivacom премахва всичко излишно и превръща смарт телевизора в пълноценен портал за забавление само чрез едно приложение и интернет връзка.

Платформата запазва всички ключови функционалности на EON – богата видеотека, 7-дневно връщане назад, персонализирани профили и възможност за гледане на различни устройства едновременно. Интуитивният интерфейс позволява на всеки член на семейството лесно да открива любимото си съдържание и да го гледа по начина, който му е удобен.

В динамиката на ежедневието ни технологията е най-полезна тогава, когато е невидима и следва нашия ритъм. EON APP е създаден за хората, които искат да хванат момента веднага - било то решителния гол в последната минута или поредния епизод на любимия сериал. Инсталацията е въпрос на няколко клика и се извършва самостоятелно за минути.

EON APP запазва и интуитивния интерфейс и персонализираните профили за всеки член на семейството. Това е решение за модерния дом, където дизайнът и функционалността вървят ръка за ръка. С това предложение Vivacom дава възможност на всеки да преподреди дигиталното си пространство така, както му харесва - по-чисто, по-бързо и по-достъпно, оставяйки фокуса върху най-важното: емоцията от съдържанието.

Повече информация за EON APP и специалните условия можете да намерите на www.vivacom.bg

[1] [1] Най-добрата телевизионна и стрийминг платформа на Vivacom по брой и вид ключови функционалности, вкл. Спортен режим, Детски профил, Видеотека и други, при сравнение между ТВ услугите на оператора (сателитна телевизия, IPTV и EON) от април 2026 г. Повече на vivacom.bg.