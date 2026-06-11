Еволюцията на ИИ в България: Големите победители в Transform IT Awards 2026

2026-та вероятно ще остане във времето като годината, в която стрелата на бъдещето ясно е очертала посоката си - тя категорично принадлежи на изкуствения интелект. Как обаче се ползва той е най-важният въпрос. Защото в ръцете на едни ИИ може да даде задоволителни резултати, но в умното, организирано и креативно управление на компания би могъл да умножи постигнатото в мащаб, който е толкова внушителен, че само преди години би изглеждал като далечна фантазия.

Петото юбилейно издание на Transform IT Awards 2026 - конкурс на А1 и Digitalk, си постави именно тази цел: да отличи най-добрите примери за дигитална трансформация в България. Под мотото „Еволюция на дигиталната трансформация“ вечерта събра на едно място компании, които активно въвеждат технологии по иновативен начин, за да постигат по-добри резултати, да повишават ефективността си и да създават нови възможности за развитие.

„Победителите тази вечер са тези, които не просто използват технологията, а преподредиха начина, по който работят и вземат решения. Това е разликата между дигитализация и трансформация“, подчерта водещият Георги Ненов.

Имахме привилегията да видим победителите отблизо - това бяха Пощенска банка, Сирма Груп Холдинг и Ethermind, а специалната награда на журито получи Доверие-Брико. Ето с какво те спечелиха отличията.

Божидар Банчев, директор "ICT и инфраструктура" в А1 и член на журито на Transform IT Awards (вдясно), и Ивайло Станчев, главен редактор на "Капитал", откриха церемонията

Пощенска банка: Решение на едно изключително предизвикателство

Пощенска банка бе големият победител в категория „ИТ решение, внедрено в организацията“. Иновативното решение използва генеративен изкуствен интелект, обработка на естествен език, компютърно зрение и роботизирана автоматизация, за да трансформира начина, по който се обработват кредитни операции. Системата автоматично анализира неструктурирана комуникация по електронна поща, извлича ключова информация и я преобразува в структурирани данни, които се подават към автоматизирани работни потоци за изпълнение на съответните банкови процеси. По този начин проектът значително повишава ефективността, намалява ръчната обработка и създава предпоставки за по-бързо и прецизно обслужване на клиентите.

„Пощенска банка са се изправили пред едно изключително предизвикателство - как целият хаос от неструктурирани данни в имейлите да бъдат обработвани от изкуствен интелект. Организираме Transform IT Awards, за да отличаваме организациите, които използват новите технологии, за да постигат още по-добра ефективност и растеж. Така добрите примери в индустрията служат за вдъхновение на следващите иновативни проекти, които заедно повишават нивото на дигитална трансформация в България”, заяви на церемонията Илияна Захариева, директор "Корпоративни комуникации" в А1, която връчи наградата на екипа на Пощенска банка.

Илияна Захариева, директор "Корпоративни комуникации" в А1, връчи наградата на екипа на Пощенска банка

Sirma AI: Перфектната екосистема за вътрешни решения

В категория „Вътрешни решения“ пък първото място заслужено спечели Sirma.AI Enterprise Platform на Сирма Груп Холдинг. Платформата представлява екосистема от AI агенти, които подпомагат различни корпоративни процеси. Благодарение на нея времето за подбор на кадри е намалено с 65%, точността при планиране на проекти е подобрена с 50%, а изпълнението на съвместни проекти е ускорено с близо 40%.

Още впечатляващи данни? Платформата допринася и за по-ефективен маркетинг с ръст на конверсиите от около 30%, както и за значително оптимизиране на правните процеси, където управлението на договори и достъпът до информация се ускоряват с над 70%, освобождавайки ресурс за дейности с по-висока добавена стойност. На практика Sirma.AI създава универсалния „оптимизатор“ и ускорител на корпоративните процеси.

SIRMA Group Holding получи първа награда в категория "Вътрешно решение" на Transform IT Awards 2026 от Илия Кръстев, председател на УС на БРАИТ

Ethermind: Технология, която съхранява човешката експертиза

Стартъп бизнесите - те ни носят вдъхновяващата представа, че няколко души могат заедно да създадат компания за милиони, стига да бъдат упорити и да мислят няколко хода напред. Но ако това е познат успех от последните години, то какво да кажем днес, когато с ИИ този процес може да се ускори неимоверно по-бързо?

В категорията „Стартъп“ наградата получиха Ethermind с проекта си Knowledge Agents.

Той създава дигитални двойници на експертното знание. Това са AI агенти, които са перфектните асистенти за съвместна работа с човешкия интелект. Те съхраняват натрупаната организационна информация и моделират начина, по който водещи специалисти анализират ситуации и вземат решения. С една дума: вместо да замества човешката експертност, технологията я съхранява, развива и напътства. Проектът е разработен за водеща европейска консултантска компания, която е глобален оператор на критична инфраструктура. Тоест, нуждае се както от проникновен ИИ асистент, който да обработва огромнo количество информация, така и висока степен на сигурност. А Knowledge Agents позволява натрупаният опит на специалистите да бъде предаван и използван дълго след създаването му.

Ethermind спечелиха първо място в категория "Стартъп" в петото издание на Transform IT Awards

Доверие-Брико: Да интегрираш над 100 000 артикула

Специалната награда на журито отиде при Доверие-Брико за интеграцията на електронни ценови етикети (ESL) в магазините от веригата Mr. Bricolage. Проектът обхваща над 100 000 артикула и заменя хартиените етикети с интелигентна система за управление на цените.

Освен че улеснява работата на служителите и подобрява клиентското изживяване, решението подпомага подготовката за въвеждането на еврото чрез визуализиране на цените в левове и евро. А също така намалява и хартиените отпадъци.

"Доверие-Брико" АД (Mr. Bricolage) получиха специалната награда на журито

Оценявани по специално разработената Price Waterhouse Cooper и от опитни лидери в журито, всички отличени проекти доказаха едно - дигиталната трансформация вече не е далечна концепция. Тя се случва тук и сега. А бъдещето е в нашите естествени възможности и начина, по който внедряваме и използваме техния ИИ ускорител.