От футбола към AI: Меси се появи в реклама на ChatGPT (ВИДЕО)

Лионел Меси се появи в реклама на ChatGPT, превръщайки се в първата световна суперзвезда, която популяризира услугата. Компанията OpenAI пусна видео, озаглавено "MessiMode", в което футболната легенда моли изкуствения интелект да боядиса косата му в цветовете на аржентинското знаме.
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Досега компанията рядко е използвала известни личности в рекламните си кампании.
Преди няколко месеца Меси призна, че не използва изкуствен интелект, тъй като все още не е имал време да се запознае по-добре с технологията. Изглежда обаче, че това вече се е променило.
Lionel Messi has appeared in an ad for ChatGPT, becoming the first global superstar to promote the service.— NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2026
OpenAI released a video titled “MessiMode,” in which the footballer asks to dye his hair in the colors of the Argentine flag. The company had previously rarely used… pic.twitter.com/mCO2C2034e