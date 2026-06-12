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От футбола към AI: Меси се появи в реклама на ChatGPT (ВИДЕО)

12 юни 2026, 6:44 часа 530 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
От футбола към AI: Меси се появи в реклама на ChatGPT (ВИДЕО)

Лионел Меси се появи в реклама на ChatGPT, превръщайки се в първата световна суперзвезда, която популяризира услугата. Компанията OpenAI пусна видео, озаглавено "MessiMode", в което футболната легенда моли изкуствения интелект да боядиса косата му в цветовете на аржентинското знаме.

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Досега компанията рядко е използвала известни личности в рекламните си кампании. 

Преди няколко месеца Меси призна, че не използва изкуствен интелект, тъй като все още не е имал време да се запознае по-добре с технологията. Изглежда обаче, че това вече се е променило.

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Лионел Меси Изкуствен интелект ChatGPT
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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