Vivacom ще бъде част от юбилейния концерт „25 години БГ Радио“ със специален кът, игри и голяма награда

Vivacom ще бъде част от юбилейния концерт „25 години БГ Радио • 25 години само българска музика“ със специалната зона „Vivacom EON: Ти си звездата“, интерактивни игри и много изненади за посетителите. На 12 юни площад „Св. Александър Невски“ ще събере хиляди почитатели на българската музика, които ще могат да се включат в специалните активности на Vivacom и да спечелят атрактивни награди.

Гостите на концерта ще могат да се снимат и да се превърнат в част от постери на любими филмови заглавия, достъпни в EON с пакета Arena Select. Сред тях са „Капитан Саблезъб и магическият диамант“, „Снежната кралица и принцесата“, „Писма до Жулиета“, „Бохемска рапсодия“, „Джон Уик“ и др. Персонализираните постери ще могат да бъдат получени по имейл или разпечатани на място като специален спомен от събитието. Освен това посетителите ще се потопят и в света на Vivacom GAME ON 2026 и новата мобилна игра „Кало Змея: Гръм & Run“, създадена специално за турнира. За първи път Vivacom GAME ON влиза в света на българските супергерои от поредицата „Кало Змея“ на Милен Хальов, а публиката ще може активно да участва в GAME ON вселената.

Като част от най-горещите музикални събития тази година посетителите на концерта ще могат да се включат и за семейно приключение от Vivacom до една от три емблематични дестинации в Европа по избор – в Лондон, Мадрид и Рим. Победителят ще може да избере семейно приключение в увеселителен парк или филмово студио в една от европейските столици.

Концертът „25 години БГ Радио • 25 години само българска музика“ ще събере на една сцена емблематични имена и новите звезди на българската музикална сцена. Част от празника ще бъдат Б.Т.Р., Братя Аргирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Дони и Момчил, Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михаела Маринова, Молец, Нети, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Фондацията, D2, DARA, DEEP ZONE Project, Elizabet, ROBI и TINO, със специалното участие на Лили Иванова.

Водещи на събитието ще бъдат Мария Бакалова и Юлиан Вергов – ярко и харизматично дуо, което ще придаде допълнителен блясък, класа и емоция на юбилейната вечер. Площадът пред Храм-паметник „Свети Александър Невски” ще се превърне в сцена с впечатляващ мащаб, иновативна визия и продукционни стандарти на световно ниво. Специално изградена концертна зона с над 8000 седящи места, отлична видимост и уникална за България сценична концепция ще предложи на публиката преживяване, достойно за най-големите европейски музикални събития. Креативен директор е Марвин Диетман, който тази година работи като режисьор на юбилейното 70-о издание на песенния конкурс „Евровизия“ във Виена, Австрия.