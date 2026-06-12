Нов сезон, нов претендент, нова битка с YouTube сериала на Vivacom GAME ON 2026

Vivacom GAME ON 2026 официално влезе в новата си супергеройска ера. Първият епизод от YouTube сериала вече е достъпен в канала на Vivacom и поставя началото на най-мащабния сезон досега - с нова визуална идентичност, вдъхновение от вселената на „Кало Змея“, мобилна игра, GIGA BITS битки и директно участие на феновете в надпреварата.

YouTube сериалът на Vivacom GAME ON също разширява гейминг екосистемата си с още повече livestream забавление, нови видео епизоди, IRL стриймове и много по-силно фен участие. Вместо осем, тази година зрителите ще могат да проследят цели десет епизода, изпълнени с мисии, напрежение, хумор и неочаквани обрати. Ключово нововъведение е, че капитаните и техните съотборници няма да знаят предварително какви предизвикателства ги очакват във всеки епизод.

Първият епизод „Влизаме в супергеройската вселена“ вече може да бъде гледан в YouTube канала на Vivacom. Новите епизоди и live битки ще разкриват още предизвикателства, обрати и супергеройски мисии по пътя към титлата FIBER CHAMP на България. В първия епизод зрителите се връщат към ключовите моменти от миналогодишния триумф на Kriskata, преди водещият Zing да представи новия му опонент - Christofer White. Така сезонът започва не просто като продължение на познатия турнир, а като нова глава, в която участниците ще бъдат тествани не само като геймъри, но и като истински супергерои.

Темата на първото изпитание е адаптивността - умението да реагираш бързо, когато не знаеш какво следва. Капитаните и техните отбори нямат предварителна подготовка и се изправят пред серия от класически игри от 70-те, 80-те и 90-те години. Постоянно сменящите се правила и механики превръщат рунда в истински тест за концентрация, рефлекси и хладнокръвие.

Финалната част на епизода пренася участниците в аркадната зала Play Day в Sofia Ring Mall, където ретро атмосферата среща новото поколение геймъри. Победителят в епизода получава специалната карта „Адаптивност“, която ще му даде стратегическо предимство на големия финал на живо.

Тази година Vivacom GAME ON надгражда формата с още по-интерактивна екосистема. Феновете вече не са само зрители - те могат да подкрепят любимия си отбор, да печелят GIGA BITS и да влияят върху развитието на сезона. Част от новостите е и официалната мобилна игра „Кало Змея: Гръм & Run“, създадена специално за турнира, която въвлича публиката още по-дълбоко в супергеройската вселена на Vivacom GAME ON.

Билетите за големия финал на Vivacom GAME ON 2026, който ще се проведе на 17 октомври в Joy Station, вече са в продажба. А за най-нетърпеливите фенове стартира и първият GIGA GIVEAWAY в Instagram профила на Vivacom, където един участник ще спечели геймърски лаптоп. Победителят ще бъде изтеглен на 27 юни по време на първия livestream от сезона.

Повече информация за турнира следете в сайта на Vivacom и в официалните канали на компанията.