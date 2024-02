Дженифър Лопес откъсна половината си коса по време на живо изпълнение (ВИДЕО)

Какво точно се е случило?

По време на едно от най-скорошните ѝ изпълнения на живо Дженифър Лопес трябваше да се справи с доста неприятна ситуация. Докато изпълняваше новата версия на "Can't Get Enough" заедно с рапърите Лато и Редмен, която ще бъде включена в предстоящия ѝ албум, който трябва да излезе на 16 февруари, Лопес откъсна част от косата си и я захвърли на сцената.