Джони Деп се разчувства и разкри твърде лична информация

За Джони Деп празниците винаги са специален момент. Звездата от "Карибски пирати" сподели какво очаква с най-голямо нетърпение с наближаването на празничния сезон — и отговорът му ясно показва, че за него децата винаги са на първо място. "Семейни традиции? Да видя семейството си", заяви той в интервю за "E! News" на червения килим в Лос Анджелис на премиерата на новия му филм "Modi: Three Days on the Wing of Madness".

Снимка: Getty Images

62-годишният актьор, който е баща на Лили-Роуз Деп (26) и Джак Деп (23) от връзката си с Ванеса Паради, посочи, че празниците са за него време за семейството, но преди това представи най-новия си проект като режисьор. "Връзките, които изграждаш на снимачната площадка – между актьорите, режисьора, оператора… всички се свързваме. Всички имаме една и съща цел. Дали съм пред, или зад камерата, винаги уча нови неща – просто като наблюдавам", обясни Деп.

Единственото място, което усеща като свой дом

След премиерата актьорът възнамерява да си вземе кратка почивка и да прекара повече време с децата си. В интервю за "The Sunday Times" от юни той сподели, че изпитва носталгия по годините, когато децата му са били малки. За периода след раздялата му с Ванеса Паради през 2012 г. и преместването на семейството от Южна Франция в Лос Анджелис, той казва: "Първият път, когато наистина почувствах, че имам дом, беше в къщата в Южна Франция, където отглеждахме децата с Ванеса. Това е единственото място, което някога ми е изглеждало като истински дом."

Снимка: Getty Images

Дъщеря му Лили-Роуз Деп също си спомня с обич за детството си там. В разговор със списание "Interview" тя разказва, че често е пътувала с родителите си по време на работа: "Израснах така. Като дете понякога ми се искаше да съм в училище с приятелите си, но сега, когато съм по-голяма, съм благодарна за всичко това. Не само заради пътуванията, но и заради усилията, които родителите ми положиха, за да направят живота ни нормален, независимо къде сме били – да имаме място, където да играем през уикендите, парк, в който да се чувстваме у дома", казва Лили-Роуз, цитирана от БГНЕС.

