Празен стол, пълен комфорт: Когато въпросите пречат, журналистите изчезват

Ние, журналистите от:

Actualno.com

Булевард България

Дневник и Капитал

Клуб Z

Медиапул

OFFNews

Сега

Изразяваме своята подкрепа към колегите, свалени от ефир заради политически натиск.

България се намира на едно от последните места по свобода на словото и на едно от първите по "празни столове". Без работа остават именно журналистите, които я вършат добре.

Припомняме:

- Да се задават неудобни въпроси, да не се щадят гостите, да се нарушава политическия им комфорт (всъщност изключително голям в България), е основа на нашата професия.

- Притискането на събеседника не е израз на лошо възпитание или "злоба", а необходимост: защото журналистът пита винаги от името на обществото.

- Да се изрази деликатно подкрепа за най-големите политически протести в страната от 30 години насам не е "загуба на обективност". А е естествена реакция, която е повече от допустима.

- Това, че редица подкасти превърнаха разговора с политик в приятелска раздумка, в която водещият и гостът се надпреварват да изразят обожанието си един към друг - е проблем на подкастите.

- Българската олигархия има огромно влияние в медиите и го упражнява именно с натиск срещу доказани журналисти с изразени позиции и самостоятелно мислене.

- Свободата на големите медийни корпорации да защитават частния си интерес както намерят за добре не е безгранична. Журналистите в тях служат на обществения интерес - и това им дава право на защита.

Надяваме се поредният случай на разправа с журналист да не бъде забравен толкова бързо, както предишните. С нашите банери ще напомняме, че сме солидарни с уволнените колеги.

Екипът на Actualno.com

Ако други медии искат да сложат банерите на сайта си, могат да пишат на offnews@offnews.bg, за да им бъдат изпратени.