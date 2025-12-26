"Нашествието на гигантските буболечки": Откриха световноизвестна изложба на Централна гара в София (СНИМКИ)

Централна гара - София се превръща в извисяващ се, бръмчащ микрокосмос, благодарение на официалното откриване на световноизвестната изложба "Нашествието на гигантските буболечки", която вече отвори врати. Създадена от г-н Дан Фироиу, основател на международно признатата българска компания "Coco Agency", тази грандиозна, анимирана експозиция, завладяла над 1,2 милиона посетители в Китай, Канада, САЩ и Румъния, най-накрая пристига и в България.

Снимка: Firoiu Dan Nicolae

Изложбата кани посетителите на незабравимо приключение, по време на което те се смаляват до размера на насекоми, за да се разходят из магически декориран свят с извисяващи се гъби, достигащи до 5 метра височина. Гостите на експозицията ще се изправят лице в лице с 24 колосални, хиперреалистични и анимирани насекоми от цял свят, повечето от които се движат и издават звуци, вдъхвайки живот на сложния свят на членестоногите.

Акценти на изложбата:

Зашеметяваща дъха богомолка, висока 3 метра

Блестящ скорпион, простиращ се на внушителните 4 метра дължина

Очарователно голяма калинка, която покрива 2 квадратни метра

Снимки: Firoiu Dan Nicolae

"Нашествието на гигантските буболечки" се провежда в специално сътрудничество с Природонаучен музей "Черни Осъм", който ще представи изложбена зона "Зеленото наследство от сърцето на Балкана" - реалистични модели на растения от непокътнатата природа на Централен Балкан, създадени по метода "керамична флористика". Експозицията дава поглед и върху 50-годишната история на един от малкото природонаучни музеи в Европа, разположен в планинско село. Цялостното образователно преживяване по време на изложбата се допълва от обширен образователен кът с над 300 експоната на истински хербаризирани насекоми.

"Целта на тази изложба, която с гордост ръководя, е да вдъхне удивление и уважение към природния свят", каза г-н Дан-Николае Фироиу, собственик на агенция "Coco Agency" и творчески двигател на проекта, чийто труд по културни проекти е признат в над 35 страни по света. "Истински се вълнуваме да представим това зрелищно, образователно преживяване в България и да покажем на бъдещите поколения една от най-неповторимите изложби на буболечки и насекоми в света".

Изложбата "гигантските буболечки" е идеалното зимно преживяване за цялото семейство, включващо специална зона с басейн с цветни топки за най-малките и удобен кът за почивка за родителите. Период: 10 декември 2025 г. - 31 март 2026 г. Локация: "Детски изложбен център", Централна жп гара София.

Работно време: всеки ден от 10:00 до 18:00 часа, билети ще откриете в мрежата на Eventim и на Bilet.bg.

Email: customer@bulgarianchildrenfestival.bg