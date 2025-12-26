Кабинетът подаде оставка:

Тежка катастрофа в Монтанско: Има пострадали деца и възрастни

26 декември 2025, 11:29 часа 355 прочитания 0 коментара
При челен сблъсък на автомобили на пътя между селата Долно Церовене и Пишурка в община Якимово, област Монтана, вчера са пострадали седем души, между които и три деца, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана, цитирани от БТА.

Катастрофата е станала към 9:20 часа, ударили са се „Сеат Алтеа“, шофиран от мъж на 64 години от село Расово в община Медковец и „Мерцедес“, шофиран от  мъж на 32 години от село Расово.

Най-тежко е пострадал шофьорът на първия автомобил, който е настанен в отделението за интензивно лечение на болницата в Монтана с множество фрактури на гръбначния стълб. От пътуващите с него в същия автомобил са пострадали момченце на четири години, което е с фрактура на ляв крак и жена на 57 години с фрактура на ребра. Шофьорът на втория автомобил, съпругата му и двете им деца също са в болницата в Монтана с различни по-леки наранявания.

На мястото на катастрофата е направен оглед от дежурна полицейска група, образувано е досъдебно производство по член 343 от Наказателния кодекс.

При катастрофи от началото на годината в област Монтана са загинали 12 души, а над 300 са ранени, съобщиха от полицейската дирекция в Монтана.    

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
