Къде трябва да поставите коледната звезда, за да привлечете пари в дома си

Коледната звезда ще донесе щастие, любов и просперитет на вашето семейство - просто трябва да я държите на определено място, за да се активира според фън шуй.

Според фън шуй, коледната звезда ще донесе любов и просперитет на вашето семейство и има начини да удължите живота и силата ѝ.

Това растение вирее най-добре на определени места в къщата, стига да му осигурите подходящи условия за живот.

Още: Как коледната ви звезда да оцелее и след празниците: 9 полезни съвета

По това време на годината едно от най-популярните растения е коледната звезда - която според фън шуй може да има невероятен ефект върху дома и членовете на семейството ви. Но коледната звезда е трудна за поддържане за дълъг период от време - температурните колебания, неправилното поливане и твърде малкото светлина водят до бързо увяхване.

Ето как да поливате коледна звезда, така че да НЕ умре след празниците

Като начало, трябва да ѝ осигурите светло и топло място, но това не е единственото изискване. Коледната звезда е символ на щедрост, топлина и празник , което я прави идеална за поставяне в центъра на дома по време на празничния сезон. Но грешното ѝ поставяне може да бъде голяма грешка, както за здравето на растението, така и за въздействието върху енергията във вашия дом.

Как да се грижим за коледна звезда

Това красиво и популярно растение е родом от Мексико и Централна Америка, където расте в тропически гори. Там то се радва на частично слънце под върховете на дърветата, което позволява на ярките му листа, които често се сливат с цветовете, да запазят цвета си.

Още: Как да подрежете коледната звезда за богат цъфтеж

Също така, то се радва на висока влажност в естествена среда, вирее най-добре, когато нивото на влажност във въздуха е между 40-75%. Затова трябва да се опитате да им осигурите подобни условия и у дома.

Затова се уверете, че поливате коледната звезда само когато горните пет сантиметра почва са изсъхнали.

Що се отнася до светлината, не се колебайте да поставите растението на светло място , но се уверете, че е защитено от пряка слънчева светлина, която може да причини изгаряния по листата.

Също така трябва да поддържате стайна температура от 15-23°C . Внезапният спад на температурата може да доведе до падане на листата, затова избягвайте течение и студени прозорци.

Още: Значението на коледната звезда: Дълбока символика и доза митично вдъхновение

Коледните звезди също ще се нуждаят от 12-14 часа тъмнина около шест до осем седмици преди празниците . Това ще задейства оцветяването, когато растението бъде поставено на светло място и ще произведе нови яркочервени листа.