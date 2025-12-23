Нова драма в семейство Бекъм, пак е замесен Бруклин

Неочаквано Бруклин Бекъм е блокирал родителите си Дейвид и Виктория, а също братята си Ромео и Круз в социалните мрежи. 14-годишната му сестра Харпър, може би най-невинната страна в продължаващия му спор с родителите му, също е била премахната от списъка му с последвани - само три месеца след като стартира собствения си акаунт в Instagram.

Каква е причината за решението на Бруклин

Смята се, че Бруклин, който редовно споделя кулинарни уроци в социалните мрежи, е блокирал семейството си, след като Виктория е харесала скорошна публикация, в която той пече пиле.

Действията на бившата певица от Spice Girls довели до порой от коментари от последователи, призоваващи Бруклин да се сдобри със семейството си, след като от известно време е в обтегнати отношения с тях и пропусна значими за тях събития през годината.

Явно 26-годишният Бруклин е бил раздразнен от коментарите и впоследствие е решил да блокира цялото си семейство, включително сестра си.

Приятели на Дейвид и Виктория Бекъм настояват, че е немислимо те да вземат решение да спрат да следват сина си, който живее в САЩ със съпругата си Никола Пелц.

"Дейвид и Виктория никога няма да спрат да обичат Бруклин. Те винаги ще бъдат до него и искат той да знае това, съкрушени са от тази кавга", каза източник, близък до двойката, пред "Дейли Мейл".

"Изглежда, че Бруклин ги е блокирал, за да им покаже, че това е окончателно. Това е знак за пълното му отчуждение от семейството му. За Дейвид и Виктория това беше последната им връзка с Бруклин, тъй като не са говорили с него от месеци. Коментирайки и харесвайки публикациите му, те искаха да му изпратят послание, че все още го обичат и се интересуват от живота му. Сега не могат да го направят, но не е тяхна вината", допълни още източникът пред медията.

По-малкият брат на Бруклин, 20-годишният Круз, в събота опроверга твърденията, че родителите му са спрели да следят сина си, като вместо това заяви, че той, Дейвид и Виктория са били "блокирани" от Бруклин.

"Майка ми и баща ми никога не биха спрели да следят сина си... Нека да изясним фактите. Те се събудиха блокирани... както и аз", написа Круз на стори в Instagram.

Скандалът с Instagram идва само дни преди Коледа, като семейство Бекъм ще се събере в Лондон, а Бруклин ще прекара празника със съпругата си Никола и нейното семейство в САЩ.

За враждата между Бруклин и семейството му

Информациите за сложните отношения между Дейвид, Виктория и първородното им дете се засилиха още в началото на лятото, когато в медиите се появиха твърдения, че 26-годишният Бруклин е обърнал гръб на семейството си заради конфликт и е започнал да прекарва все повече време с близките на съпругата си Никола Пелц. Двамата не присъстваха на важни семейни събития през годината, сред които и 50-годишният юбилей на Дейвид, въпреки че по официална информация са били поканени.