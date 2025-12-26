София с почистени улици и нормален градски транспорт

Пътната обстановка в столицата е нормална, а движението се извършва при зимни условия, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява всички маршрути.

През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване по улици, по които се движи масовият градски транспорт, както и централни в район „Панчарево“.

Още: 377 снегорина са на терен: Не ги изпреварвайте

Почистен е и пътят Панчарево - Бистрица. Опесъчени са пътищата в природен път Витоша – Драгалевци – Алеко и Бояна – Златните мостове.

Екипите, ангажирани със снегопочистването, са обработили със смеси против заледяване рискови участъци по Южната дъга на Софийския околовръстен път, улици във с. Владая, кварталите „Бояна“, „Княжево“, „Симеоново“ и „Драгалевци“, както и в район „Люлин“ - ул. „Земеделска“, Суходолски път и моста на Филиповско шосе.

Още: До нов конкурс: Терзиев гарантира почистването от боклук и сняг на шест квартала