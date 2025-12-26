Лайфстайл:

София с почистени улици и нормален градски транспорт

26 декември 2025, 10:44 часа 182 прочитания 0 коментара
София с почистени улици и нормален градски транспорт

Пътната обстановка в столицата е нормална, а движението се извършва при зимни условия, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. 

Градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява всички маршрути.

През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване по улици, по които се движи масовият градски транспорт, както и централни в район „Панчарево“.  

Още: 377 снегорина са на терен: Не ги изпреварвайте

Почистен е и пътят Панчарево - Бистрица. Опесъчени са пътищата в природен път Витоша – Драгалевци – Алеко и Бояна – Златните мостове.                                                                         

Екипите, ангажирани със снегопочистването, са обработили със смеси против заледяване рискови участъци по Южната дъга на Софийския околовръстен път, улици във с. Владая, кварталите „Бояна“, „Княжево“, „Симеоново“ и „Драгалевци“, както и в район „Люлин“ - ул. „Земеделска“, Суходолски път и моста на Филиповско шосе.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: До нов конкурс: Терзиев гарантира почистването от боклук и сняг на шест квартала

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
София Градски транспорт снегопочистване почистване
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес