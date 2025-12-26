Лайфстайл:

Проходът Шипка е почистен и отворен

26 декември 2025, 10:39 часа 253 прочитания 0 коментара
Проходът Шипка е почистен и отворен

Проходът Шипка е почистен и опесъчен, пътува се нормално. Това съобщиха за БТА от Областно пътно управление - Габрово. 

Пътят е обработен до асфалт, опесъчено е, няма мъгла, температурите не са твърде ниски. Има усойни места с леки заледявания, при които водачите на пътни превозни средства трябва да внимават, допълват от пътното управление в Габрово. 

Още: Къде по пътищата има поледици

Дежурните екипи на Областното пътно управление не са получавали сигнали за паднали дървета по пътното платно на прохода Шипка през изминалата нощ. Към този момент в Габрово не вали сняг, има места без електрозахранване. 

От Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ в Габрово посочват, че за изминалото денонощие са ликвидирали четири пожара без преки материални загуби и са оказали техническа помощ на седем места.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: На 3 март движението се пренасочва от Шипка през Прохода на Републиката

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
сняг почистване Проход Шипка
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес