23 декември 2025, 20:30 часа 0 коментара
Ариана Гранде влезе в ролята на Кевин от "Сам вкъщи" за зловеща версия на филма (СНИМКИ)

През изминалия уикенд певицата Ариана Гранде беше домакин на коледния епизод на "Saturday Night Live" (SNL) за един от култовите си скечове. Тя влезе в ролята на Кевин Маккалистър - героят от класическия коледен филм "Сам вкъщи". Певицата пресъздаде емблематични сцени от сюжета, като скечът бе изигран под формата на пародия - познатия на поколения филм бе превърнат в кървав хорър с неочакван обрат на финала. 

Ако "Сам вкъщи" беше филм на ужасите

В скеча Гранде се преобразява в Кевин, който в оригиналната комедия е изигран от Маколи Кълкин.

След завръщането на семейството у дома за Коледа, се оказва, че той е забравил да деактивира всички капани. Вместо забавни комични падания, този път всяка "шега капан" има истински, кървави последствия – от взривни пламъци и остри инструменти до падащи панти и отровни стрели. Членовете на семейсвто Маккалистър са буквално елиминирани един по един, а атмосферата се доближава повече до филм на ужасите, отколкото до семейна комедия.

След излъчването в неделя вечер, реакциите в социалните мрежи и форуми бяха доста различни: някои фенове бяха развеселени от зловещия, но забавен обрат и изпипаната шега; други обаче бяха шокирани и определиха скеча като "твърде мрачен" и неподходящ за празнично време, особено заради силно кървавите сцени, пише "Geo News". 

Мнозина обсъждаха дали това е просто комедийно "надскачане" на класиката или послание за това как би изглеждал "Сам вкъщи", ако беше реализиран като съвременна тъмна сатира.

"Saturday Night Live" е тв шоу, известно с това, че преобръща познати истории и клишета, за да предизвика реакция и коментар чрез абсурда. Този път е използвана носталгията по култов филм от 90-те, за да се създаде "алтернативна реалност" – какво би станало, ако някой наистина се опита да защити дома си по доста нестандартен начин.

Ева Петрова
