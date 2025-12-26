Войната в Украйна:

Блъснал се в ограда: Мъж загина при катастрофа

26 декември 2025, 10:35 часа 365 прочитания 0 коментара
Блъснал се в ограда: Мъж загина при катастрофа

Мъж на 35 години от Лом е загинал на катастрофа на пътя от Лом към село Комощица към 16:00 часа на 24 декември, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Мъжът е шофирал „Мазда 5“ като на прав участък от пътя е карал с несъобразена с мократа пътна настилка скорост, загубил е управлението на автомобила, излязъл е в страни от шосето и се е блъснал в бетонна ограда. При удара водачът е изпаднал от колата, ударил се е в оградата и е загинал на място, а на автомобила били нанесени големи материални щети.

На място бил направен оглед от оперативна полицейска група и е образувано досъдебно производство по член 343 от Наказателния кодекс.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха за БТА, че от началото на годината при катастрофи по пътищата в региона са загинали 11 души, а настоящият случай е 12-ти, като има и над 300 ранени.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа ограда полиция загинал
