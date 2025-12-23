Сърцето му е разбито: Джак Никълсън не може да преживее смъртта на Даян Кийтън

Джак Никълсън е съкрушен от смъртта на Даян Кийтън – и приятелите му се страхуват, че той може да е следващият, разкрива "RadarOnline". 88-годишната звезда от "Сиянието" се мъчи да се справи с факта, че не е успял да се сбогува със 79-годишната си приятелка и колежка. "Той е шокиран и много разстроен от нейната смърт, чувства се като че ли е загубил сестра", разказа източник пред изданието.

Дълбока връзка, създадена на снимачната площадка

Двамата са играли заедно в "Червените" от 1981 г. и в хитовия филм "Невъзможно твой" от 2003 г., когато са се сближили, споделя източникът: "Това беше едно от последните големи постижения на Джак в Холивуд, преди да се пенсионира. Той не би могъл да си пожелае по-добро преживяване от работата с нея – те прекарваха много време заедно и извън снимачната площадка. Той ѝ се доверяваше, както и тя на него", каза източникът.

Снимка: Getty Images

Двамата поддържаха връзка и години след това – тя беше едно от изключенията в неговия свят, пред които той се чувстваше напълно отворен, каза източникът. Но с нейната смърт дойде и истинският страх, че на Никълсън също може да не му остава много време.

Както всички, които се интересуват от живота на Джак Никълсън, знаят, той става все по-затворен, откакто се оттегли от актьорството през 2010 г. Не само че многократно е отхвърлял предложения за завръщане на екрана, но и рядко общува или излиза от дома си в Холивуд Хилс, което само подхранва страховете, че страда от сериозно заболяване като затлъстяване или деменция.

Редките му появи предизвикват опасения за здравето му

При едно от редките му появявания през 2023 г. фотографите го заснеха раздърпан и не на място, докато гледаше в пространството от балкона на луксозната си вила – което предизвика още по-големи опасения за неговото здраве.

Снимка: Getty Images

"Джак е живял невероятен живот и много хора биха се съгласили, че е доста късметлия, че все още е сред нас след всичките купони, които е правил в разцвета на кариерата си", отбеляза източник от обкръжението му. "За съжаление, той е на възраст, на която много от приятелите и съвременниците му умират, и това е много болезнена реалност, с която трябва да се справя. Той е боец, но в крайна сметка е просто човек.", добави източникът.