Войната в Украйна:

Сърцето му е разбито: Джак Никълсън не може да преживее смъртта на Даян Кийтън

23 декември 2025, 15:47 часа 0 коментара
Сърцето му е разбито: Джак Никълсън не може да преживее смъртта на Даян Кийтън

Съдържание:

Джак Никълсън е съкрушен от смъртта на Даян Кийтън – и приятелите му се страхуват, че той може да е следващият, разкрива "RadarOnline". 88-годишната звезда от "Сиянието" се мъчи да се справи с факта, че не е успял да се сбогува със 79-годишната си приятелка и колежка. "Той е шокиран и много разстроен от нейната смърт, чувства се като че ли е загубил сестра", разказа източник пред изданието.

Дълбока връзка, създадена на снимачната площадка

Двамата са играли заедно в "Червените" от 1981 г. и в хитовия филм "Невъзможно твой" от 2003 г., когато са се сближили, споделя източникът: "Това беше едно от последните големи постижения на Джак в Холивуд, преди да се пенсионира. Той не би могъл да си пожелае по-добро преживяване от работата с нея – те прекарваха много време заедно и извън снимачната площадка. Той ѝ се доверяваше, както и тя на него", каза източникът.

Още: Тайната е разкрита: Синът на Джон Траволта се оказа син и на внучката на Елвис Пресли

Джак Никълсън, Даян Кийтън, звезди

Снимка: Getty Images

Двамата поддържаха връзка и години след това – тя беше едно от изключенията в неговия свят, пред които той се чувстваше напълно отворен, каза източникът. Но с нейната смърт дойде и истинският страх, че на Никълсън също може да не му остава много време.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Както всички, които се интересуват от живота на Джак Никълсън, знаят, той става все по-затворен, откакто се оттегли от актьорството през 2010 г. Не само че многократно е отхвърлял предложения за завръщане на екрана, но и рядко общува или излиза от дома си в Холивуд Хилс, което само подхранва страховете, че страда от сериозно заболяване като затлъстяване или деменция.

Още: Джордж Клуни обяви, че повече няма да целува жени

Редките му появи предизвикват опасения за здравето му

При едно от редките му появявания през 2023 г. фотографите го заснеха раздърпан и не на място, докато гледаше в пространството от балкона на луксозната си вила – което предизвика още по-големи опасения за неговото здраве.

Снимка: Getty Images

"Джак е живял невероятен живот и много хора биха се съгласили, че е доста късметлия, че все още е сред нас след всичките купони, които е правил в разцвета на кариерата си", отбеляза източник от обкръжението му. "За съжаление, той е на възраст, на която много от приятелите и съвременниците му умират, и това е много болезнена реалност, с която трябва да се справя. Той е боец, но в крайна сметка е просто човек.", добави източникът.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
звезди Джак Никълсън Даян Кийтън
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес