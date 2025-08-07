Войната в Украйна:

Задържаха мъж, запалил огън в района на гробищния парк в Асеновград

07 август 2025, 19:02 часа 202 прочитания 0 коментара
Задържаха мъж, запалил огън в района на гробищния парк в Асеновград. Около 14:20 ч. вчера в дежурната част на РУ-Асеновград е получен сигнал за мъж, който пали огън на нерегламентирано сметището около гробищния парк. Незабавно на място са изпратени екип на полиция и пожарна, като огънят е бил потушен предварително, няма пострадали хора.

Пред служителите на реда 46-годишният криминално проявен и осъждан асеновградчанин признал, че се опитал да запали медни проводници. С полицейска заповед той е задържан за срок от 24 часа. Образувана е предварителна проверка. Работата по случая продължава под надзора на Районната прокуратура в Пловдив.

