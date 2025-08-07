Сарафов се срещна с ФБР

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов проведе работна среща с представители на Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ, които са част от офиса на американската служба в София. В рамките на визитата, делегацията посети и Националната следствена служба. Това съобщиха официално от прокуратурата.

По време на срещата са били обсъдени конкретни наказателноправни случаи, по които българските институции и американските служби си сътрудничат активно. Акцент е бил поставен върху общи действия в борбата с организираната престъпност, трансграничната престъпна дейност и корупцията. Освен оперативните теми, между двете страни е било договорено провеждането на съвместни обучения за български магистрати. Те ще се осъществят с участието на американски лектори от правоохранителните органи на САЩ и ще се проведат през 2025 г.

Партньорство

Срещата идва в контекста на засиленото институционално партньорство между България и САЩ в сферата на сигурността. През юни министърът на вътрешните работи Даниел Митов посети Вашингтон, придружаван от ръководителите на ключови структури на МВР – Националната полиция, ГДБОП и Гранична полиция. В рамките на визитата българската делегация се срещна с представители на Държавния департамент, Министерството за вътрешна сигурност, централите на ФБР и Агенцията за борба с наркотиците (DEA). Целта на тези срещи бе задълбочаване на стратегическото сътрудничество и координацията в борбата с престъпността.