Любимецът на цяла Англия, който попадна в омагьосания кръг на алкохола и наркотиците

Той е един от най-емблематичните футболисти на Англия за всички времена. Играл е за Нюкасъл, Тотнъм Хотспър, Глазгоу Рейнджърс, Евертън, Мидълзбро и Бърнли, а също така и за италианския Лацио и е записал 57 мача с фланелката на националния отбор. Пол Гаскойн спечели сърцата на цялата нация, когато се разплака на 1/2-финала на Световното първенство в Италия през 1990 г., след като получи жълт картон в 98-ата минута. Тъй като вече беше получил картон в предишен мач от турнира, това означаваше, че няма да може да играе на финала, ако Англия се класира за него. Загубата от Западна Германия след дузпи в крайна сметка донесе разочарование за "трите лъва".

Възходът и падението на гения на английския футбол

В началото на кариерата си Гаскойн или "Газа", както е по-известен на Острова, е провъзгласен за един от най-талантливите футболисти от отбора на Англия. Той започва футболната си епопея в академията на Нюкасъл, с която става професионалист, а три години по-късно подписва с Тотнъм Хотспър за 2,2 милиона лири, като им помага да спечелят ФА Къп. След това играе в италианския Лацио, шотландския Рейнджърс, където води отбора до два шампионски титли и два трофея, преди да се върне в Англия, за да играе за Мидълзбро през 1998 г., където дебютира във Висшата лига. След това бившият полузащитник играе в Евертън, преди да премине в Бърнли, Гансу Тианма в Китай и Бостън Юнайтед.

Бившият плеймейкър има 57 мача за Англия, в които отбелязва 10 гола, и е титуляр в отбора на "трите лъва", като представлява страната си на две световни първенства през 1990 и 1994 г. По-голямата част от кариерата на Гаскойн ще бъде запомнена от времето му в отбора на Англия от началото на 90-те години, което е наречено "Газамания". Гаскойн беше част от отбора, който достигна четвърто място на Световното първенство през 1990 г. – където спечели слава и известност, особено след като се разплака, след като получи жълт картон в 1/2-финала срещу Западна Германия. Жълтият картон означаваше, че той щеше да бъде наказан за финала, ако Англия беше спечелила мача, което не се случи.

Краят на "Газаманията" в националния отбор

Той е известен и с прочутите си празненства както за клуба, така и за националния отбор, включително "стола на зъболекаря" от Евро 1996, както и имитацията на свирене на флейта с Рейнджърс през 1998 г. Гаскойн беше неразделна част от отбора на Англия под ръководството на мениджъра Глен Ходъл и помогна на отбора си да си осигури равенството 0:0 срещу Италия, необходимо за класиране за Световното първенство през 1998 г., но британските таблоиди по-късно публикуваха снимки на полузащитника, който ядеше кебап късно през нощта заедно с приятеля си DJ Крис Еванс, само седмица преди да бъде потвърден окончателният състав за турнира. В резултат на това Ходъл отхвърли Гаскойн и не го повика в състава на Англия за Световното първенство, след като разбра, че стаята му е била разхвърляна от бившия национал в пристъп на ярост. Гаскойн никога повече не игра за Англия след квалификацията срещу Италия.

Технически умел плеймейкър, който можеше да играе като атакуващ полузащитник, Гаскойн беше способен както да вкарва, така и да асистира за голове, и беше уважаван за своите пасове и удари. Той вкара 83 гола в 388 мача на клубно ниво, преди да се оттегли от футбола през 2004 г., позовавайки се на мениджърски амбиции.

Другото лице на Газа

Извън терена личният живот на полузащитника беше белязан от редица скандали. През 1996 г. той се ожени за дългогодишната си приятелка Шерил Фейлс, но двамата се разделиха само няколко години по-късно, след като Шерил заяви, че съпругът ѝ е бил физически и емоционално агресивен. В интервю за вестник "The Herald" през 2009 г. Шерил каза: "Светът получи Газа, чаровника, а аз получих Пол, насилника. Те са двама различни хора." Според информациите впоследствие той се е извинил на бившата си съпруга, която е била описана като неговата "скала", за това, че е бил агресивен към нея по време на брака им. Въпреки бурната им връзка, се съобщава, че Шерил е била до проблемната звезда през годините, когато той е бил в най-тежкото си състояние.

Пол Гаскойн остава популярна фигура като бивш играч на английския национален отбор, но кариерата му след футбола е белязана от скандали, както и от психични заболявания и злоупотреба с алкохол и наркотици. Непосредствено след оттеглянето си от играта, животът на Гаскойн е бил объркан от психически и емоционални проблеми, особено свързани с борбата му с алкохола – и през по-голямата част от кариерата си след играта е бил на лечение. Проблемите му с алкохола и наркотиците ефективно сложиха край на кариерата му като мениджър – и той не е работил в бранша откакто беше уволнен като главен треньор на Кетъринг Таун през 2005 г. Гаскойн е попадал в неприятности многократно – през 2008 г. е бил изправен пред молба за обявяване в несъстоятелност заради данъчна сметка в размер на 200 000 лири, след като не е подавал данъчни декларации в продължение на повече от 2 години.

Падението на един от най-големите таланти на Острова

Така Газа попада в омагьосания кръг на изкушенията. Той пие по четири бутилки уиски на ден и прекарва четири месеца, без да яде или пие нищо друго. Когато отива на рехабилитация, 178-сантиметровият звезден футболист казал, че теглото му е спаднало до 57 килограма и се страхувал да пие вода, защото мислел, че може да го убие. Той също така раказва, че в разгара на наркотичната си зависимост е вдишвал 16 линии кокаин всеки ден. Газа винаги е бил откровен за борбата си с зависимостта – особено с алкохолизма – и за усилията, които е положил, за да се откаже от алкохола.

През 2001 г. Газа е диагностициран с биполярно разстройство. Той също така е споделил, че се бори с обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) и булимия. През следващото десетилетие бившият футболист влиза и излиза от рехабилитационни центрове поради проблеми с психичното си здраве и зависимостта си – и е арестуван няколко пъти за притежание на наркотици, шофиране в нетрезво състояние и нападение. През 2010 г. той отново е в центъра на вниманието, когато Раул Моат, който е убил един човек и е ранил други двама, е в конфликт с полицията, след като е бил в бягство в продължение на седмица. За изненада на всички, Газа се появява на мястото на конфликта в Ротбъри с пиле, кутия бира, въдица, фланелка на Нюкасъл и халат. Полицията държи футболната легенда далеч от мястото, а конфликтът завършва със самоубийството на Моут. По-късно Газа си спомня, че е взел 14 линии кокаин, преди да отиде на мястото, след като е проследил историята по новините. Докато мнозина се чудят дали футболната легенда и Моут се познават, по-късно става ясно, че двамата никога не са се срещали.

От идол в трагична фигура

През октомври 2015 г. бившият играч на националния отбор на Англия беше глобен и му беше наложена ограничителна заповед, след като тормозеше бившата си приятелка и нападна фотограф. Гаскойн е арестуван на гара Дърам през август 2018 г. от полицията за сексуално посегателство над жена във влак, а през ноември 2018 г. е обвинен в сексуално посегателство и трябва да се яви в съда по обвинението през декември 2018 г.

През 2020 г. той разкри, че две години по-рано е похарчил 20 000 лири за операция, при която в стомаха му са били вшити антиалкохолни гранули, които го карали да се чувства зле, ако пие. Въпреки това, няколко години по-късно футболната легенда призна, че отново е започнал да пие, но добави, че сега контролира много по-добре зависимостта си. Днес Газа продължава да живее на ръба. Само преди две седмици стана ясно, че бившият национал е хоспитализиран по спешност, след като е бил намерен в полусъзнание.

