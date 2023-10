Уили Нелсън написа книга за историите зад неговите песни

Уили Нелсън описва седемдесетгодишен опит в писането на песни в книгата си "Energy Follows Thought: The Stories Behind My Songs" ("Енергията следва мисълта: Историите зад моите песни"), съобщи АП. Легендата на кънтри музиката е на 90 години и предстои да бъде въведен в Залата на славата на рокендрола