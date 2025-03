Звездомир Керемидчиев като Teddy Swims разби всички в "Като две капки вода"

Звездомир Керемидчиев в образа на Teddy Swims спечели последния епизод на "Като две капки вода" и зашемети публиката и журито не само с изпълнението си, но и с изключителната си прилика с популярния американец. Вечерта започна изненадващо, защото първоначално Мария Бакалова и Андрей Арнаудов бяха обявени като водещи. Това се случи след скандала между Геро, Фънки и Рачков в предишния неделен епизод на шоуто, при който продуцентът Магърдич Халваджиян заплаши, че ще смени двойката, която води предаването.

Снимка: Като две капки вода/Facebook

Е, по-наивните зрители решиха, че смяната е факт, но след няколко минути истината лъсна, а старите водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро заеха титулярните си места.

Как преминаха имитациите вечерта

Първи за вечерта на сцената се качиха Димитър и Христо, които влязоха в образите на Елтън Джон и Джордж Майкъл за дуета им "Don't Let The Sun Go Down On Me". Двамата направиха всичко по силите си и се опитаха да се доближат максимално до оригинала и публиката оцени това.

Александра Лашкова като Преслава, снимка: Като две капки вода/Facebook

След тях своята имитация представи Александра Лашкова, която трябваше да влезе в ролята на Преслава и песента ѝ "Лъжа е". Уви, младата актриса не успя да направи добра имитация нито като присъствие, нито като вокално представяне.

Вениамин бе следващият участник, който трябваше да имитира Емил Димитров с вечната му песен "Ако си дал". С перфектното си изпълнение той изправи публиката на крака. Вениамин така се доближи до познатото на всички звучене на Емил Димитров, че изуми дори опитните членове на журито. Той забрави част от текста си заради голямото си притеснение, но това по никакъв начин не повлия на изпълнението му.

Дивна като Уитни Хюстън, снимка: Като две капки вода/Facebook

Последва Дивна като Уитни Хюстън и песента "The Greatest Love of All". Пролича си, че беше вложила старание в образа си, но на много места Дивна звучеше точно като себе си и не успя съвсем да "прелее" в образа на Уитни Хюстън.

След нея с още една трудна задача се появи Михаела Филева, която трябваше да имитира Катрин Зита-Джоунс в изпълнение на "All That Jazz". Михаела изгради сполучлив образ с много движение и емоция.

Звезделин Керемидчиев пък трябваше да се превъплъти в супер популярния в момента Teddy Swims и тоталния му хит "Lose Control". Звезди направи много силна имитация, като за почти идеалния образ спомогна изключителната му визуална прилика, постигната с невероятния грим.

Николаос Цитиридис като Папи Ханс, снимка: Като две капки вода/Facebook

Николаос Цитиридис влезе в образа на Папи Ханс и изпълни неговия палав хит "Ненаситна". Този път Додо сякаш се беше позатруднил повече, отколкото в предишните си женски образи и на моменти леко се задъхваше в изпълнението.

Последва имитацията на Роксана, на която в предишния епизод ѝ се падна да влезе в образа на Йордан Караджов и да изпее "Може би" на група "Сигнал". Това беше първи мъжки образ за певицата, но се оказа доста сполучлив, макар и визуално тя много да напомняше на Руслан Мъйнов.

Последен за вечерта излезе Иван Христов в образа на Франк Синатра и класиката "My Way". Първият сериозен образ на Иван се оказа доста труден, но продуцентът се справи изненадващо добре и си пролича, че доста се старае.

