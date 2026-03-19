Вижте листата на "ДПС" за парламентарните избори на 19 април в 21 МИР - Сливен

Представяме ви листата на "ДПС-Ново начало" в 21 МИР - Сливен за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Хюсеин Хафъзов – народен представител в 42-ото, 43-ото, 50-ото и 51-вото Народно събрание, притежава висше образование със специалност "Българска филология" и "Журналистика", семеен с едно дете

2. Мустафа Мустафов – областен председател на ДПС – Сливен, общински съветник в Общински съвет – Сливен, педагог, семеен с две деца

3. Хюсеин Садуллов – общински председател на ДПС – Котел, общински съветник в Общински съвет – Котел, икономист, семеен с две деца

4. Валентин Георгиев – общински председател на ДПС – Сливен, икономист, семеен с две деца

5. Гюлден Мустафова – областен председател на Женското дружество на ДПС – Сливен, инженер, семейна с две деца

6. Пламен Маринов – член на Централния и Областния съвет на ДПС, икономист, семеен с две деца

7. Асен Русев – общински председател на ДПС – Нова Загора, общински съветник в Общински съвет – Нова Загора, предприемач, семеен с две деца

8. Фатмегюл Ахмедова – член на Женското дружество на ДПС – Сливен, технолог, семейна с две деца

9. Петя Стоянова – изпълнителен секретар на ДПС – Сливен, инженер и педагог, семейна с едно дете

10. Филип Маринов – член на Областния съвет на ДПС, предприемач, семеен с две деца

11. Радомир Йорданов – областен председател на Младежката организация на ДПС – Сливен, предприемач

12. Георги Маринов – предприемач, семеен с две деца

