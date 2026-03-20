Иран ударил най-модерния изтребител на САЩ F-35?

Американски изтребител F-35 е извършил аварийно кацане на американска военновъздушна база в Близкия изток, след като вероятно е бил поразен от иранска ракета. Това твърдят два източника, запознати със случая, цитирани от CNN. Капитан Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ, заяви, че стелт самолетът от пето поколение е „изпълнявал бойна мисия над Иран“, когато е бил принуден да извърши аварийно кацане. Хокинс каза, че самолетът е кацнал безопасно и инцидентът се разследва.

Инцидентът би бил първият път, когато Иран е ударил американски самолет във войната, започнала в края на февруари. Както САЩ, така и Израел използват F-35 в конфликта, като един изтребител струва над 100 милиона долара.

САЩ са загубили и други самолети във войната досега, въпреки че не е известно нито един да е бил улучен от вражески огън. Три американски изтребителя F-15 бяха погрешно свалени от кувейтските противовъздушни системи, като всичките шестима членове на екипажа катапултираха безопасно. А миналата седмица самолет за презареждане KC-135 Stratotanker се разби в Западен Ирак, въпреки че причината за това все още остава неясна. Американските военни заявиха, че инцидентът „не се дължи на вражески огън или приятелски огън“. Всичките шестима членове на екипажа на борда на KC-135 загинаха.

Какво се случва в Иран?

Остават въпроси относно изхода на конфликта и какво може да се случи по-нататък. CNN съобщи преди това, че експедиционно звено на морската пехота се е насочило към региона; американски служител потвърди, че това е 31-во експедиционно звено на морската пехота от Окинава и десантната група „Триполи“. По-рано тази седмица USS Tripoli беше видян да се приближава до Сингапур.

С наближаването на края на третата си седмица от войната, висши американски служители продължават да твърдят за широк успех в кампанията ѝ срещу Иран. Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви в четвъртък сутринта, че САЩ „печелят решително“ и че противовъздушната отбрана на Иран е „смазана“.

