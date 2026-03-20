120-минутен италиански трилър, измъкване с дузпи и поправяне на грешки: Резултати от Лига Европа

Болоня и Рома изиграха фантастичен трилър в реванш от 1/8-финалите на Лига Европа. На "Олимпико" "хрътките" надделяха с 4:3 след продължения и с общ резултат 5:4 се класираха напред. Точни за "вълците" бяха Еван Н'Дика, Дониел Мален от дузпа и Лоренцо Пелегрини. За Болоня се разписаха Джон Роу, Федерико Бернандески и Сантяго Кастро. В 112-ата Камбиаги се превърна в герой.

Междувременно Бетис разгроми с 4:0 Панатинайкос и поправи грешката си от първия мач. Айтор Руибал откри резултата в осмата минута. До почивката Софиан Амрабат удвои. Кучо Ернадес в 53-тата и Антони в 66-ата минута също бяха точни.

Към най-добрите осем продължава и двукратният европейски шампион Нотингам Форест. Английският тим спечели с 5:1 след дузпи при визитата си на Мидтиланд. Двубоят в Дания завърши 2:1 в редовното време и продълженията. Преди седмица Мидтиланд взе аванс от 1:0 на британска земя. При наказателните удари играчите на Нотингам вкараха и при трите си изпълнения, докато домакините направиха три пропуска.

Николас Домингес и Райън Йейтс дадоха солиден аванс на Нотингам до 52-рата минута, но Мартин Ерлич изравни общия резултат от двата мача на 2:2 в 69-ата минута. До края на редовното време нов гол не падна, а в продължението Йейтс вкара такъв, но той бе отменен заради засада.

Реванши в осминафиналите в Лига Европа:

Фрайбург (Германия) - Генк (Белгия) 5:1 (0:1)

Олимпик Лион (Франция) - Селта Виго (Испания) 0:2 (1:1)

Мидтиланд (Дания) - Нотингам (Англия) 1:5 след дузпи, 1:2 в редовното време и продълженията (1:0)

Рома (Италия) - Болоня (Италия) 3:4 след продължения, 3:3 в редовното време (1:1)

Астън Вила (Англия) - Лил (Франция) 2:0 (1:0)

Бетис (Испания) - Панатинайкос (Гърция) 4:0 (0:1)

Порто (Португалия) - Щутгарт (Германия) 2:0 (2:1)

Джем Юмеров Отговорен редактор
Лига Европа Астън Вила Рома Нотингам Форест Болоня Реал Бетис Мидтиланд
