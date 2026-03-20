Иран порази петролна рафинерия в израелския град Хайфа, удари и военна база в Кувейт (ВИДЕО)

Иранска ракета порази петролна рафинерия в северния израелски град Хайфа, но няма значителни щети, съобщи израелското Министерство на енергетиката, цитирано от Ройтерс. Енергийният министър Ели Коен каза, че електроснабдяването в района временно е било прекъснато, но вече е възстановено за повечето потърпевши потребители. "Щетите по електропреносната мрежа на север са локализирани и не са значителни", заяви той, като допълни, че ключовата инфраструктура не е сериозно засегната.

March 19, 2026

Израелската обществена телевизия излъчи кадри, показващи гъст сив дим над индустриалната зона. Според властите няма данни за изтичане на опасни вещества. Министерството на околната среда съобщи, че екипи за спешна реакция са изпратени на място след сигнал за паднали отломки от прехваната ракета и потенциален инцидент с опасни материали. Полицията също е разположила сапьорски екипи на няколко места в града.

Рафинерията в Хайфа е най-голямата в Израел. Тя се намира в голяма индустриална зона в третия по големина израелски град.

Повредени кувейтски изтребители

Същевременно стана ясно, че три кувейтски изтребителя Eurofighter са били унищожени, а два италиански самолета от същия вид са били повредени, но могат да бъдат ремонтирани при ирански удар. Споделени сателитни снимки от OSINT показват значителни щети от удари по военновъздушната база Али Ал-Салем в Кувейт след ирански ракетни и дронови атаки.

Базата, която е основен център на коалицията, водена от САЩ, и приема американски, кувейтски и италиански самолети, е била атакувана по време на иранската регионална реталиационна кампания срещу съоръжения, свързани с САЩ.

Колко удара са извършили САЩ и Израел?

САЩ и израелските сили са извършили над 16 000 удара по ирански цели за по-малко от три седмици. Израел е провел около 8500 удара с 12 000 боеприпаси, докато силите на САЩ са поразили най-малко 7800 цели и са повредили или унищожили повече от 120 ирански съда, предава Wall Street Journal.