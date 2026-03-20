Подкрепила ли е Мелони позицията на Орбан за Украйна на срещата на ЕС?

Италианският премиер Джорджа Мелони скъса със солидарността си с по-голямата част от ЕС, като изрази съчувствие към позицията на унгарския премиер Виктор Орбан относно Украйна. Това се е случило по време на закритата сесия на срещата на върха на Европейския съюз в четвъртък, съобщиха пред Politico петима дипломати, запознати с поверителните дискусии. Според изданието, тя е казала на колегите си, че разбира защо унгарският лидер е разгневил блока, като е нарушил думата си и е отказал да подкрепи заема от 90 милиарда евро за Украйна, след като го е одобрил през декември.

Още: Тотално объркване: Орбан и Фицо не одобриха 90 млрд. евро заем за Украйна, но ЕС го очаква до април (ВИДЕО)

Отбелязва се, че въпреки че и Мелони, и Орбан са десничари, италианският лидер като цяло се придържа към основната линия на ЕС, която разглежда унгарското правителство като обструкционистко. Докато Мелони подчертала на срещата, че лично тя все още подкрепя незабавното предоставяне на заема на Украйна, тя казала, че разбира позицията на Орбан, тъй като той е изправен пред избори следващия месец. Един от петимата дипломати я цитира, че позицията на Орбан е „нормална“, защото „всичко се променя“ и че „ако бях в същата ситуация, щях да го разбера“.

Още: Украйна в ЕС: Какви са пречките и какво чака Брюксел

Важно е да се отбележи, че италианското правителство отрече това. Говорител на офиса на Мелони в Рим заяви: „Изявлението, приписвано на министър-председателя, е напълно безпочвено.“ Отбелязва се, че на всички дипломати, цитирани в тази статия, е била предоставена анонимност, за да могат да говорят свободно за дискусиите, които не са били публично проведени. Никой от тях не е присъствал в залата, тъй като тя е била почти изцяло посетена от лидери.

Още: "Много далече сме от разрешаване на териториалния спор": Мелони за преговорите за мир в Украйна (ВИДЕО)

Според изданието, съобщението във вторник, че ЕС е постигнал споразумение с украинското правителство за финансиране на ремонти и изпращане на мисия за установяване на фактите на мястото, не е успяло да преодолее възраженията на Орбан в четвъртък. Той вече е демонстрирал конструктивен подход и се очаква да оттегли ветото си, ако тръбопроводът бъде отворен отново, казаха дипломати.

Червени линии по въпроса за заема за Украйна

Изданието пише, че повечето други лидери на ЕС са реагирали ядосано в четвъртък сутринта, когато стана ясно, че Орбан няма намерение да се откаже от ветото върху заема. Председателят на Европейския съвет Антонио Кощаа нарече решението „неприемливо“ и безпрецедентно нарушение на „червена линия“. С изключение на Унгария и Словакия, останалите 25 държави оттогава публикуваха съвместно изявление, в което приветстват решението за предоставяне на заем от 90 милиарда евро и призовават за „първия транш за Украйна до началото на април“.

Блокиране на кредити за Украйна

Унгария и Словакия блокират отпускането на средствата, което изисква одобрението на всички правителства на ЕС. Будапеща обвърза споразумението си с исканията на Украйна за ремонт на петролопровода „Дружба“, който доставя руски петрол на Унгария и беше повреден от руски дрон през януари, няколко седмици след като всички 27 страни от ЕС одобриха плана за заем.

Още: Мелони последва Макрон - предложи възстановяване на диалога с Путин

„Политико“ съобщи, че лидерите на ЕС не са успели да убедят Орбан да се откаже от съпротивата си срещу заем от 90 милиарда евро за финансиране на военните нужди на Украйна. Съобщава се, че заемът е бил обсъждан час и половина. Дискусията обаче не е довела до ясен път към споразумение.