Проучване: Близо 65% от американците вярват, че Тръмп ще изпрати сухопътни войски в Иран

20 март 2026, 1:05 часа 126 прочитания 0 коментара
Около 65% от американците смятат, че президентът Доналд Тръмп ще разпореди на войските на САЩ да се включат в мащабна сухопътна война в Иран, а едва 7% подкрепят тази идея, сочи ново социологическо проучване на Ройтерс/Ипсос, приключило днес.

Още: Край с Иран за 2 секунди: Тръмп разсмива, Нетаняху го води за носа към по-голяма война, Турция е на нокти (ВИДЕО)

Тридневното допитване показа, че общата подкрепа за Тръмп сред американската общественост остава почти непроменена на 40%, което е с един процентен пункт повече в сравнение с проучването на Ройтерс/Ипсос, проведено в часовете непосредствено след атаката на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари. Новото социологическо проучване, в което са участвали 1545 пълнолетни американски граждани от цялата страна, има грешка от около 3 процентни пункта, отбелязва Ройтерс.

Още: Как Тръмп и хората му пробват да спечелят младежите в САЩ с войната в Иран (ВИДЕО)

Елин Димитров Отговорен редактор
