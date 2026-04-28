78 клуба на мотористи се оплакват от "Гражданска отговорност"

Протест на мотообщността заради отпадане на опцията застраховката "Гражданска отговорност" да се плаща разсрочено и заради поскъпването ѝ. Мотористи се оплакаха пред bTV, че според тях повечето застрахователни компании вече не давали "Гражданска отговорност" да се плаща на вноски, освен това ако не се плаща годишна застраховка, било два пъти по-скъпо. Искаме избор - превозни средства от категория L трябва да имат застраховка за поне 30 дни, 78 мотоклуба са се обединили с искане.

Караме мотори 6 месеца, не цяла година, а става така, че плащаме двойно по-скъпо. Институциите си прехвърлят топката - КЗП казва, че това били облигационни отношения, не търговски, твърдят мотористите. От КЗП казват, че досега през тази година имало 13 жалби и всички те са от компетентността на Комисията по финансов надзор. От тази комисия засега не коментират казуса.

"Искаме тези институции да заработят реално", подчерта един от мотористите пред телевизията. "Отворени сме на всякакви срещи, искаме да е справедливо", добави той, като се усъмни, че има "симбиоза" между институции и бизнес.

На 2 май предстои откриването на мотосезона в България.

