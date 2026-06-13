Доза допамин за днес: Колкото повече гледаме, толкова по-смешно ни става!

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Още: Доза допамин: 3 юни 2026 г.
Каквото и да се случва тук, няма как да не се засмеем:
Everyone who walked by jumped…— Zoey Richardson ✨ (@richardson17306) June 11, 2026
And the couple couldn't stop laughing 😂😭#Prank #Funny #ViralVideo #Comedy #trendingonx pic.twitter.com/u10lq45lvF
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