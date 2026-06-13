Кабинетът "Радев":

Доза допамин за днес: Колкото повече гледаме, толкова по-смешно ни става!

13 юни 2026, 22:30 часа 952 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Доза допамин за днес: Колкото повече гледаме, толкова по-смешно ни става!

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Още: Доза допамин: 3 юни 2026 г.

Каквото и да се случва тук, няма как да не се засмеем:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
усмивка настроение Допамин усмивки добро настроение
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес