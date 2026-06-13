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Български тютюнопроизводители към Брюксел: Решенията на хартия са въпрос на оцеляване за цели региони

13 юни 2026, 10:43 часа 564 прочитания 0 коментара
Снимка: НАТ 2010
Български тютюнопроизводители към Брюксел: Решенията на хартия са въпрос на оцеляване за цели региони

Докато Европейската комисия събира мнения за бъдещето на тютюневата регулация в Европа, от България идва призив в защита на хората, чийто поминък зависи от сектора.

Чрез видео обръщение председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите Цветан Филев представя позицията на над 8300 регистрирани производители и поставя въпроса дали в европейския дебат достатъчно ясно се чува гласът на земеделските общности.

Вместо да коментират конкретни регулаторни мерки, производителите акцентират върху необходимостта решенията да бъдат съобразени с последствията за заетостта, доходите и развитието на селските райони.

„Когато се правят промени, правете ги така, че да не търпят щети тютюнопроизводителите от България и от Европейския съюз - икономически, социални, демографски - и да няма контрабандно разпространение на тютюн.“

Темата за икономическите ефекти от бъдещата регулация все по-често присъства в европейските дискусии редом до въпросите за общественото здраве и защитата на младите хора. Именно този баланс между здравните цели и устойчивостта на местните общности поставят на дневен ред и българските производители.

Това, което се взема като решение на хартия в Брюксел, е въпрос на оцеляване в тютюнопроизводителните региони на България и на Европейския съюз, подчертава Филев.

В края на видеото посланието е обобщено с думите: „За нас тютюнът е поминък. За нас тютюнът е начин на живот.“

Обществената консултация на Европейската комисия по ревизията на Тютюневата директива е отворена до 15 юни за граждани, организации и представители на различни заинтересовани страни.

Вече има над 65 000 изразени мнения от европейски граждани, като в нея все по-видимо място заемат и темите за икономическите последици от бъдещите политики върху земеделието, преработвателната индустрия и развитието на селските региони в Европа.

Обществена консултация на Европейската комисия за ревизията на Тютюневата директива.

тютюн Национална асоциация на тютюнопроизводителите Цветан Филев
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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