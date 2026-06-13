Най-важните новини за деня: 13 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 13 юни.

НАРОЧЕН ЗА ОРЪЖИЕ НА ВАСИЛ БОЖКОВ СРЕЩУ БОЙКО БОРИСОВ ОСЪДИ БНБ

Бизнесменът Веселин Денков, който има интереси в сферата на ресторантьорството и е известен като съпруг на бившата Мис България Ивайла Бакалова, е осъдил БНБ да му плати 100 000 лева обезщетение (51 129,29 евро). Решението е на Административен съд – София-град (АССГ), но то не е окончателно - БНБ може да обжалва пред Върховния административен съд (ВАС). "За първи път в историята (доколкото ни е известно) БНБ е осъдена за вреди от свои актове, пряко породени от наказателно преследване. През януари 2021 година БНБ отнема лиценза на финансовата къща на Денков – само и единствено на базата писмо от спецпрокуратурата, че го е привлякла като обвиняем".

ХРИСТАНОВ ГОВОРИ ЗА СКАНДАЛ С ТЕЛЕФОН 112 ЗА 25 МЛН. ЕВРО: ОБЖАЛВА СЕ ПОРЪЧКА ОТ ФИРМА, КОЯТО ДОРИ НЕ УЧАСТВА

"Системата 112 не е осъвременявана технически много отдавна. Именно заради това има обществена поръчка за 25 000 000 евро, която е в МВР. Тази обществена поръчка има една много интересна особеност – в нея не е заложен данък "корупция". Тя е нормална обществена поръчка, както трябва да изглеждат всички обществени поръчки". Това заяви и то във видеообръещние (вижте най-долу в материала) ексслужебният земеделски министър Иван Христанов и то във видеообръщение на личната си страница във Facebook.

"ОРЕШНИК", РУСКИ STARLINK И ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ ЗА КОНСТАНТИНОВКА: ПУТИН ПРОЕКТИРА СИЛА В ДЕНЯ НА РУСИЯ, НО ПРИЗНА И ЗАСТОЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Увеличава се заплахата Руската федерация отново да изстреля балистична ракета със среден обсег "Орешник" срещу Украйна - вероятно за да демонстрира сила след празника Ден на Русия на 12 юни, твърди американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Още вчера стана ясно, че това може да се случи в следващите 24-48 часа, по данни на Военновъздушните сили на Украйна, определили вероятността като "висока". Отделно, "РБК-Украйна" съобщи на 12 юни, позовавайки се на информиран източник в украинското правителство, че САЩ са предупредили Киев за заплахата от руски удар с "Орешник". На много места се цитира периодът от 11 до 14 юни.

НОВИ ПОДРОБНОСТИ ЗА BG СОБСТВЕНИКА НА КАНАЛ 5: ПРИЯТЕЛ НА ДЯДО МУ РАЗКАЗА ЗА ГОЛЯМО ПРЕДАТЕЛСТВО В СЕМЕЙСТВОТО

За голямо предателство в семейството на българина и собственик на една от най-влиятелните македонски телевизии Канал 5 Емил Стоименов, разказа пред Actualno.com македонският българин от Велес Драги Каров, който е бил приятел с брата на дядото на Емил Стоименов - Алекса Стоименов, който както знаем е награден с медал "100 години Илинденско-Преображенско въстание" от Георги Първанов през 2003 г.

ШИШКОВ ОБЕЩА: КРАЙ НА ПЪТНИТЕ РЕМОНТИ ДО КРАЯ НА ЮНИ. ИСКА МАГИСТРАЛИ НА КОНЦЕСИЯ

"До две седмици ремонтите ще свършат. Нямаше как да оставим състоянието на тези отсечки такова, каквото беше. Започнахме ремонтите с ясното съзнание, че ще създадем временен проблем, но в период, в който той може да бъде понесен. До края на месеца тези дейности ще бъдат приключени." Това каза по БНР министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Поводът - недоволството на туристическия бранш от продължителните пътни ремонти през активния сезон.

НАЙ-МАЛКОТО ЗЛО ЗА ДОНАЛД ТРЪМП В ИРАН

На 10 юни Доналд Тръмп обяви, че Иран за пореден път е "напълно победен", пише в редакционна статия британското издание The Economist. Може да изглежда малко странно, но веднага стана ясно, че "водещият насилник в Близкия изток" "все пак ще плати", въпреки че според многократните уверения на Тръмп той вече е бил "напълно унищожен".

ДОЖИВОТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПУТИН? ЕДИН ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ ДИКТАТОР СИ МИСЛЕШЕ СЪЩОТО

Може ли дворцов преврат да бъде извършен от вътрешния кръг на Владимир Путин, т.е. от хората, които сега се облагодетелстват от неговата диктатура? И ако това се случи, непременно ли това ще доведе до нова диктатура или може просто да се сложи край на диктатурата в Русия? Този въпрос задава анализаторът и блогър Shahin Shamil в профила си във Фейсбук, като добавя, че един преврат в момента е съвсем реалистична алтернатива на "доживотното управление на Путин". При това той прилага пример за подобен случай в историята от преди само 37 години.