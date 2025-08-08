BIRD: Разтоварен след катастрофата камион и стари сенки от Ирак в делото "Сияна"

Камионът, който е причинил катастрофата, отнела живота на 12-годишната Сияна Попова край плевенското село Телиш, е бил разтоварен само дни след инцидента. Едва след това е извършена техническата експертиза по делото – с празен камион и ремарке. Това се потвърждава както от свидетелски показания, така и от съдържанието на самата експертиза, съобщава разследващият сайт BIRD.

По информация на колегите в материалите по делото няма прокурорско постановление за освобождаване на товара, което означава, че отговорността за това действие пада върху МВР. Остават без отговор въпросите какво е превозвал камионът в действителност и каква е съдбата на товара. Тези въпроси са от значение и заради факта, че собственикът на фирмата, притежаваща камиона, има връзка с нашумелия случай от 2004 г. с екзекутираните български шофьори в Ирак – скандал, около който също останаха множество неизяснени обстоятелства.

Товарът – изчезнал, но не и иззет

Подсъдимият Георги Боянов Александров свидетелства, че управляваният от него Mercedes-Benz Actros, собственост на фирмата "Виттвер", е теглил ремарке с немска регистрация, натоварено с 21 120 килограма хартия. Два или три дни след поставянето му на наказателен паркинг, ремаркето е било разтоварено. Това действие е невъзможно без знанието на разследващите и МВР, но липсва документ, който да разрешава освобождаването на товара.

Възниква въпросът дали камионът, ремаркето и товарът са били иззети като доказателства от Окръжната следствена служба в Плевен. По логика те би трябвало да бъдат неразделно доказателствено звено по делото, но явно това не е така.

Административният ръководител на Окръжната прокуратура в Плевен Владимир Николов коментира пред BIRD, че е изненадан от информацията за разтоварването и изнасянето на товара. Той уточни, че никога не е бил наблюдаващ прокурор по делото и затова не може да даде подробности.

Впоследствие делото е преместено по подсъдност и разследването е довършено от Окръжната прокуратура в София. В момента то е в съдебна фаза и се гледа от Окръжния съд в Плевен.

Нещо като експеримент

Особено притеснителен е фактът, че по време на досъдебното производство е проведен следствен експеримент с камиона и ремаркето, но те не са били натоварени с въпросните 21 тона хартия. Това означава, че експериментът не е възпроизвел условията от деня на катастрофата, което поставя под съмнение релевантността на заключенията му.

Обстоятелството, че камионът е бил разтоварен, поражда и хипотези, че може да е бил претоварен или че освен хартия е превозвал и нещо незаконно. Подобни предположения вече са се появявали в медийното пространство.

Връзки с трагедията в Ирак през 2004 г.

Собственик с 33% дял във "Виттвер – България" е Борислав Боянов Стоименов. Той е свързан с екзекутираните през 2004 г. в Ирак български шофьори Георги Лазов и Ивайло Кепов – случай, който потресе страната. Стоименов е бил пълномощник на благоевградската фирма, която отдава под наем автовозите, управлявани от двамата. Те са превозвали автомобили от Германия за Ирак, а около убийството им има много неизяснени или премълчани факти.

През 2005 г. в парламента е подаден анонимен сигнал, че Лазов и Кепов са били част от канал за транзит на синтетична дрога, произвеждана в Югозападна България.

Тези стари съмнения, заедно със странното поведение на разследващите по казуса "Сияна" и бързото освобождаване на товара, засилват впечатлението, че и този случай може да крие неизказана истина.