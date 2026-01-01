Кой има имен ден днес, 1 януари 2026 г. Честито!

На 1 януари 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Васил, Василка, Василия, Василена, Веселин, Веселина, Весела, Василий, Василина, Васияна, Васо, Влада, Властин, Властина, Властомир, Влайко, Ваца, Въло, Въла, Въто, Царена, Царил, Царила и производните им. На този ден източноправославната църква празнува Васильовден или Сурваки. На този ден източните християни почитат паметта на Св. Василий Велики. Един от великите философи и писатели на раннохристиянската църква.

Честит имен ден! Твоят имен ден е специален, носи началото на годината - по същия начин си специален и ти! Празнувай името си с гордост, щастие, неповторимост и много любов!

Честит имен ден! Нека твоят имен ден и Новата 2026 година ти донесат здраве, любов, устрем и вдъхновение! Чакат те нови дела и покорени върхове!

Нека твоят празник се превърне в ден, изпълнен със светлина, любов, взаимност, прошка, нови възможности, разбирателство и любов! Бъди честит! Весело празнуване!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

