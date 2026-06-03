България може да остане без титулярен европейски прокурор след юли

Процедурата за избор на нов европейски прокурор от България е блокирана и няма да може да се движи в сроковете, заложени от Министерския съвет. Това става ясно от писмен отговор на министъра на правосъдието Николай Найденов до депутата от "Демократична България" Атанас Славов, публикуван на сайта на Народното събрание.

По думите на министъра причината е висящо дело във Върховния административен съд (ВАС), образувано след жалби срещу решението на кабинета от 9 април 2026 г., с което беше отменена предходната процедура и беше открита нова. До окончателното произнасяне на съда изпълнението на процедурата не може да продължи.

Найденов припомня, че след националната процедура по подбор, проведена между октомври 2025 г. и януари 2026 г., Министерският съвет е одобрил три кандидатури за европейски прокурор от България. Впоследствие обаче това решение е било отменено с нов акт на правителството от 9 април 2026 г., по предложение на тогавашния служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Със същото решение е била открита и нова процедура за избор.

Средата на януари специална комисия, назначена от тогавашния министър на правосъдието Георги Георгиев, посочи трима кандидати, които да бъдат предложени на европейските институции. Това са Михаела Райдовска, Димитър Беличев и Пламен Петков. Те бяха избрани след изслушване на шестима кандидати от първоначално допуснатите седем.

Подборът беше извършен от седемчленна комисия с председател тогавашния заместник-министър на правосъдието Стоян Лазаров. В състава ѝ участваха представители на Съдийската и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието и академичната общност. След публичното изслушване комисията обяви, че тримата номинирани са се представили най-убедително и в най-голяма степен отговарят на изискванията за длъжността, като не ги класира по резултат, а ги подрежда по азбучен ред.

Срещу решението на Министерския съвет от 9 април са подадени жалби именно от кандидати, участвали в предходната процедура. Делото е насрочено за разглеждане във ВАС на 10 юни. Според министър Найденов оспорването на административния акт спира изпълнението му, поради което предвидените в правилата срокове не могат да бъдат спазени.

Забавянето идва на фона на изтичащия мандат на българския европейски прокурор Теодора Георгиева. Той приключва на 29 юли, а самата Георгиева е отстранена от длъжност повече от година заради дисциплинарна проверка. За неин заместник беше определен Димитър Беличев.