Два пъти по половин час: Затварят Дунав мост при Русе

Дунав мост при Русе ще бъде затворен за движение на два пъти за по половин час в периода между 13:30 и 15:30 часа днес. Причината е извършване на аварийни ремонтни дейности на компрометирана асфалтова настилка от неремонтирания участък на съоръжението. Това потвърдиха за БТА от "Гранична полиция" в Русе и от Областната администрация в града.

По време на аварийния ремонт ще бъдат запълнени големи дупки по пътното платно с асфалт.

Създадена е и организация за спиране на камионите в района на град Бяла, за да няма струпване край Русе.