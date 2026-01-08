Голям студ в тези градове. Времето утре - 9 януари 2026 г.

През нощта срещу 9 януари 2025 г. облачността ще намалее и в петък ще преобладава слънчево време. След обяд от запад облачността отново ще започне да се увеличава, а привечер и през нощта срещу събота на места в Западна България ще има и валежи от сняг. Вятърът ще отслабне, ще се ориентира от юг. Студено време с минимални температури между минус 8° и минус 3°, максимални - между 1° и 6°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 5-11 януари 2026 г.

Температурите

Най-ниските минимални температури се очакват в София, Монтана, Перник, Търговище, Разград, Добрич и Смолян - минус 6-7 градуса. Максималните температури ще са между 0 и 8 градуса. Най-топло през деня се очаква да бъде в Стара Загора, Хасково, Ямбол, Кърджали и Благоевград.

Почивните дни

През почивните дни ще бъде облачно с валежи. В събота в югоизточните райони и Горнотракийската низина - от дъжд, в останалата част от страната - от сняг, а в неделя навсякъде ще са от сняг. В събота температурите за кратко ще се повишат, минималните ще бъдат около нулата, а максималните ще са от 1°-2° в северозападните до 10°-11° в югоизточните райони.

Месечна прогноза за времето за януари 2026 г.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock