"Голяма трагедия, ще атакуваме всички актове за събаряне": Говори собственик на апартамент в "Елените"

Това, което стана, е голяма трагедия. Имаме готовност да атакуваме всякакви заповеди, а после да подадем искове по Закона за отговорността на държавата, ако бъде решено хотелът да бъде съборен. Не смятам, че инвеститорът има вина, той има всички документи, Интересът да се строи там сградата е на инвеститора, но затова са контролните органи. Това каза адвокат Любомир Петров, чиято майка има апартамент в сградата "Негреско", построена над река в "Елените".

Петров смята, че виновни са институциите, които са одобрили и въвели в експлоатация сградата. "Има издадени административни актове от длъжностни лица, въз основа на които е построено и въведено в експлоатация. Виновни са община Несебър, главният архитект и ДНСК, които не са упражнили контрол", каза той.

И се закани, че ако се наложи, ще отнесем случая и извън България.

Съдбата на собствениците

Той обясни, че майка му купила жилището, което било около 100 квадрата, от НАП чрез публична продан. Преди това имотът бил собственост на длъжник и това наложило публичната продан. "Седмица преди наводнението НАП е продавал още един апартамент. Поне 10 имота в сградата са купени така", обясни Петров.

"Имотът е закупен напълно законно, при това от НАП, но сега собствениците са заплашени сами да разрушат жилищата си", възмути се той. И добави, че когато купуваш от НАП, очакваш държавата да знае какво продава.

По думите му сградата е напълно законна, има всички документи - виза за проектиране, разрешително за строеж, акт 16.

"Има собственици, за които това е единствено жилище, купено с кредити. Ако сградата бъде съборена, кредитът им става незабавно изискуем", обясни той в ефира на Нова телевизия.

Адвокатът бе категоричен, че единствените, които ще претърпят щети, ще бъдат собствениците на апартаменти.