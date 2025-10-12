Войната в Украйна:

Вицепремиерът Зафиров лично щял да подкара багера, с който ще се събарят незаконни постройки в "Елените"

12 октомври 2025, 15:29 часа 529 прочитания 0 коментара
"Причини за тежките наводнения у нас, които взеха жертви, са беззаконие, алчност и най-вероятно корупция. Аз лично бих се качил на багера, който би бутнал незаконни постройки, ако се докаже, разбира се, че има такива, независимо кой стои зад тях". Това заяви вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров.

Той изказа съболезнования на семействата на четиримата загинали при наводненията у нас. На въпрос защо се стигна до воден режим, Зафиров отчете: "Мисля, че такъв трябва да бъде подходът на държавата, защото се нагледахме през всички тези години на демонстративна наглост по отношение на хора, лица - част от тях с прякори, които демонстрират, че за тях законите са врата в полето", заяви още вицепремиерът.

Комплекс от факти и обстоятелства, включително намесата на държавата и дъждовете, са довели то това в момента да няма воден режим в Плевен, каза още Зафиров. "Това не означава, разбира се, че ако не продължим с тези усилия, това няма да се промени. Плевен е един много ясен и категоричен пример за проблемите, които съществуват в цялата страна", обобщи лидерът на БСП пред Bulgaria ON AIR.

Нашите сънародници трябва да са наясно, че не може за един или два месеца да се решат проблеми, трупани с години, категоричен бе Зафиров.

"По-важно е да се зададе пътят, да се направят необходимите законодателни промени - част от нашето законодателство не облекчава, а напротив - спъва процеса, особено когато сме в условия на аварийност и на бедствено положение", обясни вицепремиерът.

